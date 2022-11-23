Какие SPA-отели Петербурга подойдут для комфортного отдыха

В период поздней осени особенно хочется тепла и ярких ощущений. Многие не прекращают путешествовать после окончания лета и стараются найти для себя интересные места. Конечно, не всем хочется бродить по серым улицам или коротать ноябрьские вечера в музеях. Поэтому отличным вариантом для осени считается отдых в комфортном отеле, где можно отвлечься от будничных задач и поднять себе настроение.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Недавно «Вести Подмосковья» рассказывали об опросе сервиса SuperJob, в рамках которого наши соотечественники назвали самые привлекательные места для путешествий по России на ближайшее время. Популярнейшим направлением остается Санкт-Петербург - его выбрали 19% опрошенных. В городе и окрестностях достаточно как достопримечательностей, так и хороших мест для отдыха.

Видео дня

Санкт-Петербург также является единственным регионом России, где на законодательном уровне закреплено понятие медицинского туризма. Можно ездить отдыхать не только на прибрежные курорты, но и, например, в разные города по программам медицинского туризма. Этот город привлекает гостей еще и множеством достопримечательностей, так что совместить приятное с полезным вполне получится.

А еще в Санкт-Петербурге и окрестностях есть SPA-отели и загородные клубы, которые подойдут для размеренного спокойного релакса и разнообразных процедур. Расслабляющий массаж, питательные маски для лица и отшелушивающие пилинги для тела помогут обновиться и вернуться в рутинную жизнь посвежевшими безо всяких турецких берегов. Журналисты «Вестей Подмосковья» проанализировали несколько SPA-отелей и загородных клубов Ленинградской области:

«Parklane Resort & SPA»

В центре Санкт-Петербурга находится курортный отель Parklane Resort&SPA с крупнейшим в городе SPA-комплексом. Стоимость номеров класса «Стандарт» начинается примерно от 4 тысяч в зависимости от даты бронирования, услуги SPA-комплекса оплачиваются отдельно. Среди них есть коррекционные программы, стоун-массажи, пенные ритуалы, пилинги, марокканские и турецкие уходы, талассотерапия и гидротерапия, а также комплексные программы и варианты для пар.

Кроме того, гостям отеля Parklane Resort&SPA предлагается попробовать традиционную отечественную и европейскую кухню в ресторане Parklane. Одними из самых любопытных авторских блюд являются мясо и рыба, приготовленные на открытом огне. Вдобавок в ресторане получится отпраздновать грядущий Новый год с видом на парк Крестовского острова. Посетители отмечают удобное расположение отеля рядом с метро и парковой зоной.

SPA-отель «TSAR PALACE»

В еще одном отеле TSAR PALACE LUXURY HOTEL & SPA стоимость номеров начинается примерно от 10 тысяч рублей. В нее включено одно посещение гидротермального SPA в сутки. Гостям предлагаются эксклюзивные программы медицинского чек-апа в клинике на территории Царского Села, трехдневный гастрономический тур, Гималайская соляная сауна, Финская сауна, Русская парная, Снежный фонтан и различные пакеты предложений по уходу.

Для гостей работает ресторан «Mon Bijou» императорской русской кухни, банкетные залы «Marta» и «Romanoff's» с современным европейским меню, а также летний сезонный ресторан «The Terrace».

SPA-отель «Новый Петергоф»

Этот отель находится прямо напротив музея-заповедника «Петергоф». Даже если изучать достопримечательности особо не тянет, то можно полюбоваться из окон видом на Верхний сад Большого Петергофского Дворца, Собор Святых Апостолов Петра и Павла и Ольгин пруд. Любителей культурного обогащения могут впечатлить предложения «Проживание + посещение концерта». Стоимость номеров начинается примерно от 6 тысяч рублей.

В отеле «Новый Петергоф» гостей ждут собственные аква- и SPA-центр с большим бассейном, джакузи, финской кедровой сауной, аромасауной и зоной салона красоты, а также занятия йогой и боди-балетом. Среди предлагаемых услуг есть специальное направление «Русское СПА», в которое входят авторские программы на основе натуральных травяных отваров. Детей, кстати, можно отвести на занятия по раннему плаванию Aquakids.

Гости, уже отдыхавшие в этом отеле, рассказывают о разнообразных завтраках с шампанским и звуками фортепиано. Также они отмечают чистоту номеров.

Гостиница на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Каждое утро гостям предлагается завтрак в формате шведского стола. В ресторане The Grill's готовят стейки для любителей мяса, а в баре Light можно выпить кофе. Цены на бронирование номеров начинаются от 6 тысяч рублей.

При гостинице работает SPA-центр «Карелика ЭКО», в котором есть крытый бассейн, гидромассажная ванная, мультисенсорный душ и снежный фонтан. Также доступна аромасауна, русская баня и хаммам, салон красоты и оздоровительный бар. Отмечается, что локация находится в 20 км от Эрмитажа и выставочного комплекса «Ленэкспо». Довольные гости хвалят чистоту в номерах, стильные интерьеры, кухню и удобство проживания, если визит связан с мероприятием в Экспофоруме.

Так, в одном из залов «Экспофорума» 26 октября проходила выставка медицинских услуг, одежды и оборудования Санкт-Петербурга. По всему павильону были расставлены надувные органы: мозг, сердце и легкие. Гостей также развлекал робот, одетый в средневекового чумного доктора в маске с клювом и черной мантии. Сотрудники МЧС учили оказывать первую медицинскую помощь, а врачи бесплатно измеряли артериальное и внутриглазное давление, уровень сахара в крови и сердечный ритм. Оказалось, проверить свое здоровье хотят многие.

Отель «LOTTE HOTEL ST. PETERSBURG»

Этот отель находится в старинном особняке на набережной реки Мойки, а прямо напротив расположен Исаакиевский сквер. В нашем списке это один из самых дорогих вариантов - цены стартуют примерно от 20 тысяч рублей.

Можно выбрать номер в классическом или современном стиле, ресторан с подходящей концепцией из четырех представленных, а еще посетить комплекс Mandara SPA. Он состоит из четырех массажных комнат, расслабляющего бассейна и лаундж-зону. С гостями работает команда специалистов из Бали. Кроме того, предусмотрен фитнес-зал с силовыми и кардио тренажерами.

В ресторане The Lounge, который находится под сводами витражного купола отеля, каждое утро предлагается завтрак «Шведский стол» с более чем 100 видами интернациональных блюд. Поклонники экзотики могут попробовать завтраки в «Азиатском уголке», а любителям привычных вкусовых ощущений доступен «Русский стол» и традиционный европейский завтрак. Вдобавок есть возможность начать день с бокала дорогого шампанского.

«Медицинский туризм является приоритетным направлением для нашего региона. В курортном районе Санкт-Петербурга, например, насчитывается порядка 30 санаториев», - рассказала заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Юлия Кузенская в ходе съезда экспертов медицинского и оздоровительного туризма стран БРИКС и ШОС. Мероприятие проходило 26 октября в выставочном центре «Экспофорум».

Кроме санаториев в Ленинградской области также есть несколько интересных мест, где получится отдохнуть душой и телом на природе:

Загородный клуб «Скандинавия» и СПА

Тем, кто все же хочет отдохнуть поближе к природе и подальше от города, можно рассмотреть варианты загородных клубов. Например, «Скандинавия» и СПА расположен в 35 км от Санкт-Петербурга рядом с Финским заливом в окружении сосен и песчаных пляжей. Атмосфера там царит, по словам владельцев, как в произведениях Л.Н. Толстого и А.П. Чехова. Стоимость размещения начинается от 12 тысяч рублей.

Для гостей подготовлен подогреваемый бассейн и ванны джакузи на открытом воздухе, банный комплекс и SPA-центр. Можно отдохнуть в турецкой бане или финской сауне, попробовать разные виды массажа и пилинга, пройти ароматерапию, а затем посидеть у камина. Также есть возможность посетить баню «по-черному» в лучших русских традициях.

Гости благодарны загородному клубу «Скандинавия» и СПА за возможность пассивного отдыха на лоне природы. Им нравится классический стиль интерьеров, ухоженная территория и живая музыка.

Загородный клуб «Б.О.Р. 812»

Еще один вариант отдыха на природе, который подойдет любителям попариться в бане. Банно-гостиничный комплекс со своим рестораном русской кухни находится среди хвойного леса чуть дальше Сестрорецка. Стоимость номеров начинается от 15 тысяч рублей, а ценник конкретно на посещение банного комплекса стартует от 6 тысяч рублей без учета дополнительных услуг.