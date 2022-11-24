Отели в Хабаровском крае становятся «звездными»

Повысить статусность отельеры могут при поддержке правительства. В рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство» владельцы гостиниц могут получить субсидию на услуги эксперта.

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Оформить выплату в 50 тысяч рублей можно в центрах "Мой бизнес". Там же помогут заполнить все необходимые документы.

За последние два года "звездный" статус, за счет государства получили более полусотни гостиниц. Подтверждать престижность при этом необходимо каждые три года. Поэтому госсубсидия будет действовать и в будущем году. Отметим, что воспользоваться привилегией могут только те заведения, которые уже имели классификацию.

Краевое министерство туризма оказывает активную поддержку предпринимателям в сфере гостиничного бизнеса в рамках реализации стратегии развития региона. В крае наращивает силу туристическая отрасль. Одним из важных моментов, для привлечения в регион как можно больше путешественников, является существование достойных мест отдыха людей.