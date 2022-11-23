"Уральские авиалинии" станут чаще летать в столицу Дагестана

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 22 декабря увеличивает частоту выполнения рейсов в Махачкалу из Москвы до двух раз в день, а с 26 декабря возобновляет рейсы из Екатеринбурга в столицу Дагестана. Полеты будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам*, передает "Уралинформбюро".

Фото: РегУралинформбюро РегУралинформбюро

Махачкала — яркий и колоритный город, сочетающий в себе традиции и современность. Там на каждом шагу впечатляющие особняки позапрошлого века, наследие эпохи СССР, памятники новейшей истории и невероятно живописная природа — есть 1000 и 1 причина увидеть столицу Дагестана, отметили в пресс-службе перевозчика.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании uralairlines.ru, в мобильном приложении UralAirlines, в авиакассах и по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262.