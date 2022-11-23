В Подмосковье начнут развивать промышленный туризм с экскурсиями на предприятия

В Подмосковье начнут более серьезное развитие промышленного туризма. Занимающаяся этим команда участвует во II Всероссийском акселераторе «Открытая промышленность». Сейчас разрабатываются экскурсионные маршруты по предприятиям.
Министр инвестиций области Екатерина Зиновьева отметила, что сейчас действуют около 1300 предприятий, Подмосковье скопило у себя 20% всех достопримечательностей страны и 60% промыслов. Это делает его привлекательным для туризма.
Маршрут, который в данный момент составляет команда региона, предполагает заключение соглашений между предприятиями и туристическими компаниями. В 2023 году посетить заводы смогут около пяти тысяч туристов.
Среди компаний, которые развивают отрасль промышленного туризма, «Истринская сыроварня», кулинария XomeChef, производитель биаксиально-ориентированных пленок «Биаксплен».