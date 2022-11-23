В Подмосковье начнут развивать промышленный туризм с экскурсиями на предприятия

В Подмосковье начнут более серьезное развитие промышленного туризма. Занимающаяся этим команда участвует во II Всероссийском акселераторе «Открытая промышленность». Сейчас разрабатываются экскурсионные маршруты по предприятиям.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Министр инвестиций области Екатерина Зиновьева отметила, что сейчас действуют около 1300 предприятий, Подмосковье скопило у себя 20% всех достопримечательностей страны и 60% промыслов. Это делает его привлекательным для туризма.

Маршрут, который в данный момент составляет команда региона, предполагает заключение соглашений между предприятиями и туристическими компаниями. В 2023 году посетить заводы смогут около пяти тысяч туристов.