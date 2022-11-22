Что привлекает гастротуристов в российских городах

Гастрономический туризм в России с каждым годом набирает популярность. Все больше и больше людей хотят познавать мир не только через памятники истории, архитектуры или музеи, но и в буквальном смысле слова пробуя его на вкус: через местную еду и напитки. Тем более, что российские регионы в этом плане крайне разнообразны. Изучать местные кухни и гастрономические специалитеты можно практически бесконечно.

Фото: Daily Moscow Daily Moscow

Команда интернет-сервиса «Авито Недвижимость» собрала топ блюд и продуктов, за которыми стоит ехать в разные города России. А заодно рассказала, во сколько гастропутешественнику обойдется посуточная аренда жилья в каждом из них — специально для Daily Moscow.

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Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону раскинулся на берегах реки Дон. Так что и местная кухня связана с тем, что в ней водится. Ростовская уха, быть может, менее знаменита, чем марсельский буйабес, но точно не менее вкусна.

Однако главное местное гастрономическое удовольствие — это раки. В городе десятки раковарен, в которых их готовят на любой вкус и бюджет.

Варят с добавлением разных соусов и приправ, запекают в казане, жарят на гриле и готовят множеством других способов.

Средняя цена аренды жилья в Ростове-на-Дону на «Авито Недвижимости» — 2 000 рублей в сутки.

Владивосток

Столица российского Дальнего Востока находится на берегу Тихого океана. Выходит, это подходящее место для того, чтобы распробовать морепродукты. Крабы, устрицы, гребешки, морские ежи и креветки — все это представлено на местных рынках и в ресторанах в изобилии.

Другая «фишка» Владивостока — развитая паназиатская кухня. Китайские и корейские заведения — от простых «забегаловок» до высококлассных ресторанов — давно стали неотъемлемой частью гастрономического пейзажа города.

Наконец, любителей советской классики не оставят равнодушными конфеты «Птичье молоко» местного производства. В конце 1960-х годов производство этого лакомства впервые в СССР наладили именно во Владивостоке. Ведь для получения консистенции «Птичьего молока» использовался агар-агар, который добывают из морских водорослей.

По данным «Авито Недвижимости» на начало ноября 2022 года, средняя цена краткосрочной аренды жилья во Владивостоке — 2 999 рублей в сутки.

Санкт-Петербург

Город на Неве часто называют «российской столицей шавермы», поскольку в Петербурге этот тип фастфуда особенно популярен. Сдобренное соусом и завернутое в лаваш мясо с овощами тут продают чуть ли не на каждом шагу.

Но традиционный петербургский специалитет — это корюшка. Маленькая рыбка, которую ловят в Неве по весне.

Ну и конечно же пышки! Знаменитые попробуйте в кафетерии на Большой Конюшенной: в заведении, которое работает с 1950-х годов.

Арендовать в Петербурге квартиру на Авито в среднем стоит 2 100 рублей в сутки.

Казань

В столице Татарстана надо обязательно попробовать разнообразную местную выпечку. Смело заказывайте эчпочмаки (треугольные пирожки с разными начинками), кыстыбыи (пресные лепешки с начинкой из картофеля), элеши (круглые пирожки с говядиной или курицей), губадию (праздничный многослойный пирог с рисом, яйцом, изюмом и творогом).

Многим наверняка также придутся по вкусу катлама (рулет из теста с мясным фаршем) и перемяч (пирожок с мясом, являющийся родоначальником всем знакомого беляша).

Самое известное и популярное татарское лакомство — чак-чак (кусочки теста, обжаренные в масле и залитые медом).

Арендовать квартиру в Казани на Авито гастротурист также может за 2 000 рублей в сутки.

Калининград

В бывшей столице Восточной Пруссии активно культивируют местное культурное наследие. А значит, в местных ресторанах можно попробовать множество вариаций на тему немецкой кухни.

Известное местное блюдо — это кенигсбергские клопсы (отварные тефтели в соусе из сливок и каперсов).

Что касается гастрономических сувениров, то из Калининграда стоит привезти балтийского угря: удивительно вкусную рыбу, которую можно найти только здесь.

Средняя цена посуточной аренды жилья в Калининграде на Авито — 1 850 рублей.

Екатеринбург

Столица Урала славится блюдами из местных продуктов: ягод и грибов, рыбы и дичи. Но визитная карточка — это уральские пельмени. В Екатеринбурге множество мест, где их готовят не только по традиционным рецептам, но и с использованием арсенала современной кулинарии.

Мясо дикого кабана и лося, зайчатина и медвежатина, деликатесная северная рыба, свежие и соленые грибы, квашеная капуста и черемша — начинки для пельменей уральской кухни.

Арендовать квартиру на сутки в Екатеринбурге, по данным «Авито Недвижимости», можно в среднем за 1 790 рублей.

Гастротуризм — это способ не только узнать что-то новое о городе или регионе, но и шанс почувствовать себя там «своим», попробовав ранее незнакомые продукты и блюда. Такую же возможность дает и краткосрочная аренда: ведь в отличие от отеля, такое жильё позволяет по-настоящему окунуться в жизнь местного сообщества.