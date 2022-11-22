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2 часа назад

В Ярославле разработали единый цифровой билет для посещения достопримечательностей

ТАСС

В Ярославле разработали единый цифровой билет для туристов, City Pass позволяет за два дня познакомиться с основными достопримечательностями города, посетить экскурсии и музеи. Об этом сообщили в пресс-службе департамента туризма Ярославской области во вторник.

В Ярославле появится единый цифровой билет для туристов
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

"Центр развития туризма "Ярославия" разработал и запустил в продажу новый современный сервис - единый цифровой билет (City Pass) с двухдневной программой впечатлений. Сервис дает возможность за небольшое количество времени познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра города и при этом позволяет экономить на билетах в музеи и на экскурсии", - говорится в сообщении.

Первый день программы по City Pass предусматривает посещение закулисья Волковского театра - старейшего театра России. Также туристы смогут взять экскурсию по историческому центру Ярославля на красном туристическом автобусе с аудиогидом. В программе второго дня - посещение интерактивного музея "Шоу-Макет Золотое Кольцо" и территории Ярославского музея-заповедника.

Все объекты показа расположены в историческом центре Ярославля. К билету прилагается бесплатный путеводитель.

"Данный City Pass является пилотным, в ближайшее время мы предложим жителям и гостям региона единые цифровые билеты с программами впечатлений, ориентированными на разные целевые аудитории. В частности, программу для детей, включающую два интерактивных музея и мастер-класс", - цитирует пресс-служба директора департамента туризма Ярославской области Галину Крохмаль.

Ярославль входит в Золотое кольцо России и носит звание столицы знаменитого маршрута. В 2005 году исторический центр Ярославля был внесен в зону Всемирного наследия ЮНЕСКО. На площади 110 га находятся 140 памятников архитектуры, которые включены в списки объектов, находящихся под государственной охраной.

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