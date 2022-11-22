В Подмосковье начнут проводить экскурсии по предприятиям

Московская область вошла в ТОП-5 регионов-лидеров по индексу развития туристического потенциала. В области расположено 20% достопримечательностей и 60% промыслов страны. Это отличная почва для развития промышленного туризма. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Промышленный туризм — направление в туристическом бизнесе, когда экскурсии проводятся на предприятиях. Так можно посмотреть на весь процесс производства того или иного продукта. Как отметила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, промышленный туризм сейчас набирает обороты и имеет большой потенциал.

Кроме того, команда Подмосковья стала участником II Всероссийского акселератора по промышленному туризму «Открытая промышленность». Московскую область представляли восемь компаний. Среди них:

— «Истринская сыроварня»;

— Кулинария XomeChef (ИП Масленникова);

— Производитель биаксиально-ориентированных пленок «Биаксплен»;

— «Загорский трубный завод»;

— «Жостовская фабрика декоративной росписи»;

— «Гжельский завод художественной росписи»;

— Завод по производству елочных украшений «Ёлочка»;