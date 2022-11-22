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1 час назад

Новые лыжные трассы появятся в нацпарке «Лосиный остров»

Официальный сайт управы района Богородское

Три новых лыжных маршрута впервые организуют в национальном парке «Лосиный остров». Об этом пишет АГН «Москва» со ссылкой на генерального директора нацпарка Рустама Якубова.

Новые лыжные трассы появятся в нацпарке «Лосиный остров»
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

— К этому зимнему сезону мы впервые проработали три лыжных маршрута различной сложности по московской части «Лосиного острова» и зону для катаний на тюбингах в Дендрарии, открываем «Мастерскую Деда Мороза» на Лосиной биостанции, — сказал Рустам Якубов.

Как сообщили в пресс-службе нацпарка, большая Лосиноостровская лыжня — это 25-километровый закольцованный маршрут по московской части нацпарка, который соединит четыре района Восточного и Северо-Восточного округов Москвы.

Трасса доступна не только для опытных спортсменов, но и для начинающих и пенсионеров. В любой момент с дистанции можно сойти на дорожно-тропиночную сеть. Кроме того, начинающим лыжникам будут предложены трассы 3 и 12 км.

По мере формирования устойчивого снежного покрова начнутся работы по прокладке трассы при помощи спецтехники.

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