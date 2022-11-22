Отели Москвы и Петербурга объявили цены на новогодние ужины

До Нового года остается чуть больше месяца, и столичные гостиницы начали приглашать гостей на новогодние ужины. Редакция выяснила, во сколько обойдется празднование в Москве или Санкт-Петербурге.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

В столице за 10 тыс. руб. на двоих предлагают встретить Новый год в ресторане G&T Gourmet при отеле Holiday Inn Moscow Sokolniki Hotel в 5 минутах от парка «Сокольники». Гостям обещают живую музыку и фирменные блюда. За 10–15 тыс. руб. с человека провести новогоднюю ночь можно в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке. На праздник, который продлится почти до утра, пригласят диджея и аниматоров.

Праздник в Pentahotel на Арбате стоит 11,5 тыс. руб. на одну персону, в стоимость входят шведский стол и анимационная программа. Варианты с проживанием дороже: 31,5 тыс. руб. на двоих без утреннего бранча 1 января и 36 тыс. руб. с бранчем. Встретить Новый год с панорамным видом на Москву под диджейский бит за 19 тыс. руб. за одного предлагают в Oriental Cocktail Bar & Restaurant при Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park в 10 минутах от Белорусского вокзала.

В Санкт-Петербурге слушать бой курантов и поднимать бокалы с игристым предлагает на 18-м этаже «AZIMUT Сити Отель» на набережной Фонтанки за 13 тыс. руб. с человека. В стоимость входят безлимитный бар, выступление резидента Comedy Club Игоря Волкова и джазовый концерт. На втором этаже того же отеля праздник обойдется дешевле: от 7 тыс. до 9 тыс. руб. за одного. Здесь будут петь караоке и танцевать до 4 часов утра.