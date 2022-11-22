В Челябинске посчитали стоимость горнолыжной экипировки

В Челябинской области рассказали, во сколько обойдется аренда горнолыжной экипировки. Данные приводит Контрольно-счетная палата региона.

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«Как показал анализ, брать горнолыжную экипировку в городе выгоднее, чем на самих курортах. Так она обойдется в 600–700 рублей за сутки в выходные дни и 700–800 рублей за сутки – в праздники», – уточнили в КСП Челябинской области.

Правда, на время аренды придется оставить либо до 20 тысяч рублей, либо документ и 1–2 тысячи рублей, либо 2 документа.

Также на курорте нужно будет приобрести ski-pass – пластиковую карточку, чтобы проходить через турникеты внутри горнолыжных комплексов и пользоваться подъемниками. Сама карточка в среднем стоит 100 рублей. На пользование подъемниками существует несколько тарифов – почасовые или по количеству подъемов.