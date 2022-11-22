Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
1 час назад

В Челябинской области посчитали стоимость горнолыжной экипировки

РИА "ФедералПресс"

В Челябинской области рассказали, во сколько обойдется аренда горнолыжной экипировки. Данные приводит Контрольно-счетная палата региона.

В Челябинске посчитали стоимость горнолыжной экипировки
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Как показал анализ, брать горнолыжную экипировку в городе выгоднее, чем на самих курортах. Так она обойдется в 600–700 рублей за сутки в выходные дни и 700–800 рублей за сутки – в праздники», – уточнили в КСП Челябинской области.

Правда, на время аренды придется оставить либо до 20 тысяч рублей, либо документ и 1–2 тысячи рублей, либо 2 документа.

Также на курорте нужно будет приобрести ski-pass – пластиковую карточку, чтобы проходить через турникеты внутри горнолыжных комплексов и пользоваться подъемниками. Сама карточка в среднем стоит 100 рублей. На пользование подъемниками существует несколько тарифов – почасовые или по количеству подъемов.

Добавим, что на горнолыжных курортах традиционно предлагается много дополнительных услуг: это проживание, прокат экипировки, питание, отдых в бане или бассейне. Все это оплачивается дополнительно.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители