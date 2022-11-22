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45 минут назад

Россиянка посетила вагон-ресторан в поезде в Крым и рассказала о разочаровании

Lenta.ru

Российская туристка, часто путешествующая по стране, посетила вагон-ресторан в поезде в Крым и рассказала, почему там не стоит обедать. О своем разочаровании она рассказала в блоге «Покажи мир» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянку разочаровал вагон ресторан в поезде в Крым
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам путешественницы, сам вагон ресторан выглядит очень уютным, кресла в нем комфортные, повсюду изображения крымских достопримечательностей. Тем не менее, она считает, что цены на еду там выше среднего.

«Тарелка борща стоит 360 рублей, салаты — от 400 рублей. Но половины блюд нет в наличии», — пояснила автор блога.

Кроме того, порции показались россиянке катастрофически маленькими.

«Еда тоже так себе, солянка очень жидкая, не по классическому рецепту», — уточнила пассажирка.

Вдобавок девушку удивило, что в ресторане не выдают чек, а стоимость всех блюд просто записывают ручкой на бумажке.

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