Россиянку разочаровал вагон ресторан в поезде в Крым

Российская туристка, часто путешествующая по стране, посетила вагон-ресторан в поезде в Крым и рассказала, почему там не стоит обедать. О своем разочаровании она рассказала в блоге «Покажи мир» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам путешественницы, сам вагон ресторан выглядит очень уютным, кресла в нем комфортные, повсюду изображения крымских достопримечательностей. Тем не менее, она считает, что цены на еду там выше среднего.

«Тарелка борща стоит 360 рублей, салаты — от 400 рублей. Но половины блюд нет в наличии», — пояснила автор блога.

Кроме того, порции показались россиянке катастрофически маленькими.

«Еда тоже так себе, солянка очень жидкая, не по классическому рецепту», — уточнила пассажирка.