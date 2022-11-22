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1 час назад

Турбазы Байкала забронированы на предстоящий зимний сезон

runews24.ruиещё 1

На Байкале ожидается пик туристического зимнего сезона с февраля по март 2023 года. Туристы забронировали практически все места на базах отдыха, находящихся поблизости озера. Информацию передает ТАСС, ссылаясь на заместителя председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадима Копылова.

Турбазы Байкала забронированы на предстоящий зимний сезон
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам Копылова, приехать могут не все туристы, забронировавшие места, но турпоток все равно будет большой. Это подтверждается опытом прошлых лет, когда большинство туристов приезжает в зимний период, чтобы успеть посмотреть на замерзшее озеро.

Также представитель Байкальской ассоциации туризма сообщил, что на данный момент большого количества бронирований на новогодние даты пока что не наблюдается. Копылов отметил, что о количестве туристов на Новый год обычно становится известно за 2-3 недели до праздников.

По данным исследования, которое проводилось Всероссийским центром изучения общественного мнения, 29% россиян хотели бы отдохнуть на Байкале. Наибольший интерес к путешествию на озеро проявляют представители старшего поколения в возрасте 45-59 лет.

Отдых в России,ВЦИОМ,
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