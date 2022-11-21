Сколько придется потратить на новогодний отдых в Подмосковье

Когда бронировать? Сейчас! Спрос на номера в новогодние праздники в отелях всегда огромный, потому важно не тянуть с решением. "Рамблер" узнал у эксперта по туризму, какие отели можно считать лучшими для празднования главной ночи в году и в какую цену это обойдется.

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Стоимость указана на 2 взрослых. Дети оплачиваются отдельно, в каких-то вариантах бесплатно заселяют малышей.

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Моя личная рекомендация: это "Пересвет". Это достаточно современный огромный курорт с хорошей инфраструктурой: бассейны, SPA, зоопарк, тропы, спорт. "Лепота" мне тоже понравилась, особенно территория и номера, но там в пакет входят только завтраки.

Братухина Виктория Руководитель туристического агентства Guruturu

Цены на туры и что входит в стоимость:

30.12, 4 ночи, «Курорт Пересвет Русские Сезоны» курортный комплекс, Комфорт отель.

В подарок (без питания) ледовое шоу на крытой ледовой арене. В стоимость входит: 3-х разовое питание, welcome-коктейль в день заезда, Детский Candy Bar, пижамная вечеринка, 78 400 RUB.

30.12, 3 ночи, «Les Art Resort». 3-разовое питание и напитки по системе "All inclusive", семейный ужин с друзьями 31.12.2022 с шоу-программой, 139 500 RUB.

30.12, 3 ночи, «Zvenigorod» парк-отель. 3-разовое питание «шведский стол», новогодний банкет с шоу-программой, от 88 630 RUB.

30.12, 3 ночи, «Orchestra Oka Spa Resort»

В стоимость входит: питание по типу «Шведский стол» с безалкогольными и алкогольными напитками (обед и ужин), промежуточное питание (выпечка, кондитерские изделия, напитки безалкогольные и слабоалкогольные); Новогодний фуршет ( с 23:30 до 01:30), 65 501 RUB.

30.12, 3 ночи, «Atlas Park Hotel»

В стоимость входит: 3-разовое питание «шведский стол», Новогодний банкет с шоу-программой, похмельный стол 01.01.2023, развлекательные мероприятия по программе, 79 350 RUB.

30.12, 3 ночи, «Царский лес» парк-отель

3-разовое питание «Шведский стол», новогодний банкет 31.12, 52 200 RUB.

30.12, 3 ночи, «Лепота» загородный отель. В стоимость входит: завтрак «Шведский стол», новогодний банкет (31.12), 88 500 RUB.

30.12, 3 ночи, «Софрино» парк-отель. В стоимость входит: 3-разовое питание «Шведский стол», новогодний банкет, уличные гуляния, вечера живой музыки, анимация, 69 650 RUB.