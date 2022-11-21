Пять причин побывать в Якутии

Якутия – самый крупный регион России, через который проходит сразу три часовых пояса. А еще здесь бескрайняя тайга, живописные каньоны, отвесные скалы и несметные сокровища. Побывать в этих местах стоит как минимум по пяти причинам.

Фото: Мир24 Мир24

Причина №1: познакомиться с удивительными древними традициями

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Главное богатство Якутии – местные народы. Якуты, эвенки, эвены, проживающие на этой территории, сумели сохранить много интересных традиций. Семья Атласовых, например, воссоздала якутское подворье и организовала музей. Для посетителей разжигают национальную печь – камелек. Очаг считается священным, потому что в нем живет дух огня.

«Дух огня – самый сильный. Он может подняться к божествам верхнего мира. По тому, как идет пламя и слышится треск, можно узнать информацию о гостях. Огненный дух может давать знаки, очищать и оберегать людей», – рассказывает хозяйка Валентина Атласова.

Вместе со своим мужем она собрала уникальную коллекцию предметов якутского быта. Среди экспонатов – старинные чороны, в которых подавали кумыс в XVII-XVIII веках, и огромная чаша, сделанная из древесного нароста – капы. Изделие несколько лет вымачивали в озере, потом выдерживали в специальной яме и варили 9 часов в сливочном масле. Благодаря такой технологии чаша стала невероятно прочной, почти железной.

Якуты верят, что у всего есть свой дух: у реки, дерева, травинки. Неслучайно здесь до сих пор сохранились традиции шаманизма. Местные говорят: если проявлять уважение к каждому предмету вокруг, то и духи будут заботиться благополучии человека.

Причина №2: полюбоваться живописным каньоном

Разнообразная природа – еще одно впечатляющее богатство Якутии. Эта земля может удивить даже искушенного путешественника. Так, на противоположном берегу от Якутска расположился удивительный каньон с каскадным водопадом Курулуур, что в переводе означает «журчащий». Необычность этого горного комплекса в том, что он расположен в равнинной части Якутии, посреди тайги. Тем временем высота обрыва местами достигает 7 метров.

Судя по очертаниям береговой линии, миллионы лет назад здесь произошел разлом. Возможно, было сильнейшее землетрясение. Берега раздвинулись, потекла река и образовался такой небольшой, но очень живописный уголок. Вода в нем – красивого желто-зеленого цвета и на ощупь всегда приятно-прохладная.

Река, которая бежит в каньоне, называется Менда. Ее протяженность – более 150 километров. Она протекает сквозь таежный массив и заболоченные местности, которые и дают ей этот цвет. Менда впадает в Лену, которая приводит к другому природному шедевру – Ленским столбам.

Причина №3: взобраться на Ленские столбы

Маршрут к уникальному ландшафтному символу Якутии – одна из самых веских причин приехать в регион. Добраться до Ленских столбов можно на катере или теплоходе. Сама поездка – это возможность познакомиться и с одной из крупнейших рек мира. Протяженность Лены – 4400 км. Она до сих пор является основной транспортной артерией региона, по которой на паромах перевозят грузы от железной дороги в города и села.

Ленские столбы вырастают красивой стеной вдоль берега. Это природный памятник доисторических времен Земли. Со стороны реки скалы выглядят идеально гладкими, словно кто-то выложил разноцветную мозаику. Их высота достигает свыше 200 метров. Известно, что материал, из которого состоят Ленские столбы, зародился более 500 миллионов лет назад.

«Это не только уникальное и красивое место. Оно имеет еще и важное научное значение. Отложения кембрийского периода, которые здесь можно увидеть, – это кладезь знаний об истории нашей земли. Многие предлагают создать здесь музей кембрия», – говорит глава Республики Саха Айсен Николаев.

Это сейчас Якутия – зона вечной мерзлоты и бескрайняя тайга, а когда-то здесь был тропический океан. В нем обитали безобидные существа – трилобиты. Их макеты встречаются на тропах туристических маршрутов, а в горах то и дело возникают окаменевшие отпечатки моллюсков. Поднявшись на вершины скал, можно, по сути дела, оказаться на дне океана. На протяжении нескольких тысячелетий из этих мест постепенно уходила вода, ил оседал и каменел, образуя горы. Ветер выдувал из них мягкие породы, и так вырастали Ленские столбы.

Причина №4: попасть в настоящую сокровищницу

Горы Якутии – это сокровищница России. Здесь добывают золото, алмазы, серебро, платину, полудрагоценные камни. Увидеть эти богатства можно на выставке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Саха.

«У нас представлена серебряная тарелка в виде компаса, на которой собрано 250 бриллиантов наивысших характеристик. Все они разной формы огранки, а самый маленький из них достигает одного карата. То есть здесь можно увидеть более 450 карат бриллиантов чистой воды», – рассказывает экскурсовод Анна Трапезникова.

Драгметаллы добывают в основном в районах рек Алдан, Яна и Индигирка. Золото, серебро и платину переплавляют в слитки для удобства хранения и перевозки. Богата Якутия и на полудрагоценные камни. Один из символов региона – чароит. Его палитра переливается от светло-сиреневого до черного. Камень синего цвета – дианит. Зеленый – хромдиопсид – часто называют «якутским изумрудом». Здесь можно увидеть окаменевшие аммониты, чья уникальность заключается в сохранившемся перламутре.

На выставке теряется счет времени, потому что хочется детально рассмотреть камни и самородки, над которыми природа трудилась миллионы лет. Человечеству же понадобились тысячелетия, чтобы научиться создавать из природных шедевров настоящие произведения искусства.

Причина №5: сыграть в Го

В Якутии можно освоить одну из древнейших игр – Го. В нее играли китайские императоры еще 4000 лет назад.

Го не похожа на шахматы и шашки, хотя здесь тоже есть клетки. Поле символизирует землю, клетки – важные объекты, а пересечение линий – перекрестки. Вот на них и ставят камушки, формируя границы территорий. Чем больше перекрестков огорожено, тем успешнее игрок.

Игра развивает стратегическое мышление, за это ее уважают политики и бизнесмены мира. А еще история Го тесно связано с Книгой Перемен – игра может подсказать решение сложного вопроса. Мысленно адресуем проблему в один из углов поля и смотрим, как там развивается игра. В общем, правил мало, а нюансов много. Игра Го пришла с Востока, а там, как известно, все материи тонкие.