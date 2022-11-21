На Кубани начнет курсировать «Винный поезд»

«Винный поезд» проследует по маршруту Москва — Тамань — Новороссийск — Москва, тур продлится четыре дня. За это время путешественники смогут посетить шесть крупнейших виноградников и виноделен Краснодарского края , включая Chateau Tamagne, Chateau Pinot и «Абрау-Дюрсо» , познакомиться с культурными и историческими объектами, продегустировать местные деликатесы и искупаться в море.

«Поезд станет для путешественников настоящим "отелем на колесах". Благодаря удобному расписанию днем можно отправиться на экскурсии, а вечером и ночью — отдохнуть в комфортабельных вагонах Люкс, СВ или купе», — говорится на сайте РЖД .

Первый гастротуристический поезд отправится из Москвы в пятницу, 9 июня 2023 года, с Казанского вокзала. Вернется он вечером в понедельник, 12 июня. Туристам доступны пакетные туры с экскурсионной программой, питанием, трансфером и гидом, их стоимость на одного взрослого начинается от 86 940 рублей, для ребенка до девяти лет включительно — от 74 300 рублей. Также можно спланировать поездку самостоятельно. Приобрести билеты на туристический поезд без дополнительных услуг можно будет с февраля 2023 года на сайте РЖД.