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39 минут назад

На Кубани начнет курсировать «Винный поезд»

Lenta.ru

Летом 2023 года на Кубани впервые начнет курсировать туристический поезд «К виноградникам у моря». Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.

На Кубани начнет курсировать «Винный поезд»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Винный поезд» проследует по маршруту Москва — Тамань — Новороссийск — Москва, тур продлится четыре дня. За это время путешественники смогут посетить шесть крупнейших виноградников и виноделен Краснодарского края, включая Chateau Tamagne, Chateau Pinot и «Абрау-Дюрсо», познакомиться с культурными и историческими объектами, продегустировать местные деликатесы и искупаться в море.

«Поезд станет для путешественников настоящим "отелем на колесах". Благодаря удобному расписанию днем можно отправиться на экскурсии, а вечером и ночью — отдохнуть в комфортабельных вагонах Люкс, СВ или купе», — говорится на сайте РЖД.

Отмечается, что вагоны оснащены кондиционерами, современными туалетами и розетками. Кроме того, в поезде будет работать вагон-ресторан.

Первый гастротуристический поезд отправится из Москвы в пятницу, 9 июня 2023 года, с Казанского вокзала. Вернется он вечером в понедельник, 12 июня. Туристам доступны пакетные туры с экскурсионной программой, питанием, трансфером и гидом, их стоимость на одного взрослого начинается от 86 940 рублей, для ребенка до девяти лет включительно — от 74 300 рублей. Также можно спланировать поездку самостоятельно. Приобрести билеты на туристический поезд без дополнительных услуг можно будет с февраля 2023 года на сайте РЖД.

Отдых в России,Абрау-Дюрсо,РЖД,
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