Почему акулы не нападают на людей в Черном море

В Чёрном море можно купаться, не опасаясь, что рядом будет проплывать акула. Вообще эти хищники там плавают, но на людей всё же не нападают. Почему так?

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В Чёрном море живёт акула черноморский катран. Этот хищник считается безопасным для человека. Другая разновидность акулы, которая тоже не совсем типична, - это мелкопятнистая, или обыкновенная кошачья, акула. И она тоже не опасна для людей.

Одна из причин, почему опасные хищники не обитают в Чёрном море, - это активное судоходство на этой территории. Акулы сами по себе на самом деле пугливые рыбы.

Другая причина этого явления - слишком низкая температура воды. К примеру, для проживания белой акулы температура должна быть +18 градусов по Цельсию или выше.