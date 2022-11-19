На Эльбрусе для туристов построят новые отели на 5 тысяч мест

В курортной зоне Приэльбрусья номерной фонд планируется увеличить на 5 тыс. мест в ближайшие годы. Новые отели будут строиться с привлечением частных инвесторов. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев .

По его словам, сейчас все гостиницы курорта единовременно могут разместить не более 7 тыс. гостей. Однако в перспективе Эльбрус получит возможность принимать почти в 2 раза больше туристов. Основные работы по строительству новых средств размещения намечены на 2025–2026 годы. К этому времени в курортной зоне уже будет возведена вся необходимая инфраструктура.