Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
0° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
2 часа назад

На Эльбрусе для туристов построят новые отели на 5 тысяч мест

TourDom

В курортной зоне Приэльбрусья номерной фонд планируется увеличить на 5 тыс. мест в ближайшие годы. Новые отели будут строиться с привлечением частных инвесторов. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев.

На Эльбрусе для туристов построят новые отели на 5 тысяч мест
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По его словам, сейчас все гостиницы курорта единовременно могут разместить не более 7 тыс. гостей. Однако в перспективе Эльбрус получит возможность принимать почти в 2 раза больше туристов. Основные работы по строительству новых средств размещения намечены на 2025–2026 годы. К этому времени в курортной зоне уже будет возведена вся необходимая инфраструктура.

При этом руководство «Кавказ.РФ» существенно изменит принцип взаимодействия с инвесторами. В частности, теперь бизнесу станут предлагать конкретные земельные участки под застройку определенных типов гостиниц.

«Это должны быть отели с уровнем не менее трех звезд. Объекты будут включать полный спектр всех услуг для комфортабельного пребывания туристов», – пояснил Хасан Тимижев.

Он также добавил, что благодаря изменениям в законодательстве сроки строительства гостиниц четко зафиксируют, чтобы объекты не превратились в долгострои.

Отдых в России,Хасан Тимижев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители