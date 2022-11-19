На Эльбрусе для туристов построят новые отели на 5 тысяч мест

В курортной зоне Приэльбрусья номерной фонд планируется увеличить на 5 тыс. мест в ближайшие годы. Новые отели будут строиться с привлечением частных инвесторов. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев.
По его словам, сейчас все гостиницы курорта единовременно могут разместить не более 7 тыс. гостей. Однако в перспективе Эльбрус получит возможность принимать почти в 2 раза больше туристов. Основные работы по строительству новых средств размещения намечены на 2025–2026 годы. К этому времени в курортной зоне уже будет возведена вся необходимая инфраструктура.
При этом руководство «Кавказ.РФ» существенно изменит принцип взаимодействия с инвесторами. В частности, теперь бизнесу станут предлагать конкретные земельные участки под застройку определенных типов гостиниц.
«Это должны быть отели с уровнем не менее трех звезд. Объекты будут включать полный спектр всех услуг для комфортабельного пребывания туристов», – пояснил Хасан Тимижев.
Он также добавил, что благодаря изменениям в законодательстве сроки строительства гостиниц четко зафиксируют, чтобы объекты не превратились в долгострои.