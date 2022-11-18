Первую очередь курорта «Лагонаки» обещают построить позже

Первый этап строительства всесезонного горнолыжного курорта «Лагонаки» в Адыгее планируют закончить до 2025 года. К этому времени в горах должны появиться 6 канатных дорог, 25 км «синих» и «зеленых» горнолыжных трасс и отель на 642 номера. Об этом рассказал на презентации курорта директор проектного офиса Инвер Калашаов на презентации «Лагонаки».

Фото: Tourdom Tourdom

Сейчас комплекс проектирует питерское бюро «Студия 44». Стройка начнется летом 2023 года, и инвесторы намерены вложить только в первый этап 20 млрд руб. Ранее TourDom.ru сообщал, что весь комплекс оценивали в 23 млрд руб., а сдать его обещали к концу 2024 года.

По словам одного из экспертов редакции, реальные сроки зависят от того, как быстро инвесторы и проектная компания решат вопрос со строительством обеспечивающей инфраструктуры. «Чтобы строить в горной местности, нужны огромные вложения в подведение инженерных сетей. Без коммуникаций стройка вряд ли начнется», – подчеркнул собеседник.