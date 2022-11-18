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48 минут назад

Калининград попал в ТОП-10 популярных направлений россиян на Новый год

runews24.ru

Калининград попал в ТОП-10 городов, где россияне хотели бы провести новогодние каникулы. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость», ссылаясь на исследование сервиса Ostrovok.ru.

Калининград попал в ТОП-10 популярных направлений россиян
Фото: Runews24Runews24

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом данное направление стало популярнее у российских туристов. Он поднялся с 16 на шестое место в ТОПе.

При этом самыми популярными направлениями на новогодние праздники остаются Москва и Санкт-Петербург. Сочи замыкает тройку лидеров, тогда как в прошлом году занимал лишь шестое место. При этом в ТОП-10 туристических направлений не вошли Краснодарский край и Крым.

Помимо этого эксперты отмечают сокращение глубины планирования. По словам туроператоров, россияне предпочитают оформлять туры за неделю или две до поездки, поэтому говорить о широком спросе на туры на новый год пока не приходится.

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