Топ-5 горнолыжных курортов на юге, где можно увидеть снег

Снег накрыл около 90 % территории России, исключением не стали кавказские горы, где зимний сезон начнется раньше сроков. Журналисты узнали, какие горнолыжные курорты будут работать, что там есть, и способы попасть до места назначения.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Зимние туры делятся на две категории. Первая – для тех, кто хочет посмотреть на снег, покататься на подъемниках и сделать красивые снимки в горах. Вторая – для тех, кто планирует кататься на сноубордах или лыжах», – узнал журналист «ФедералПресс», изучив предложения турфирм.

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На Юге и Северном Кавказе есть много популярных горнолыжных курортов, на которые можно отправиться самостоятельно на машине, с группой туристов на один или несколько дней. Также можно поехать в некоторые места на «Ласточке» прямым рейсом за 863 рубля.

Домбай

Домбай манит туристов красотой гор Карачаево-Черкессии. Зимой они покрываются снегом и притягивают любителей лыж и сноубордов. Зона катания расположена на высоте 1800 – 3200 метров. Цены на прогулочную канатку от 700 рублей. Ски-пассы – от 1800 рублей, цены не сильно меняются в зависимости от месяца.

Отправиться в Домбай можно на своем транспорте, время в пути займет около семи часов из Краснодара. Также можно поехать с турфирмой: предоставляют однодневные путевки с ночным выездом из Краснодара, например.

В программе: различные экскурсии, катание на подъемниках и знакомство с местной кухней на горнолыжных склонах. Цена: от 3000 рублей, питание оплачивается отдельно. Цены на двухдневные туры с проживанием в отеле от 7000 рублей. Прямых рейсов на поезде из Краснодара и Ростова-на-Дону нет.

Архыз

Не меньшей популярностью у туристов пользуются туры в Архыз, тоже Карачаево-Черкессия. Протяженность первой трассы составляет 923 метров, высотные отметки старта и финиша – 1771 и 1669 метров. Ски-пасс на два дня стоит от 4465 рублей. Сезонный ски-пасс – 38 000 рублей. Добраться можно из Краснодара на машине за пять часов. Однодневные туры на автобусе в Архыз из Краснодара стоят от 3600 рублей. За два дня придется заплатить минимум 9000 рублей, сюда входит доставка до курорта и размещение, остальные расходы оплачиваются дополнительно.

Красная Поляна

Несмотря на свою популярность и разговоры о том, что отдыхать в Сочи зимой дороже, чем на Мальдивах, доехать до Розы Хутор можно на комфортном поезде всего за 863 рубля в одну сторону из Краснодара. На сайте курорта есть возможность забронировать двухзвездный отель в горах от двух тысяч рублей в сутки на начало декабря 2022 года. Разрешается стать гостем всего на две ночи, но в некоторых отелях действует минимальный срок размещения от трех суток. На сайте также есть четырехзвездочные отели – за 13 230 рублей в сутки. В эту сумму включена скидка 30 % на подъемники Роза Хутор.

В отеле есть теплый бассейн с подсветкой, спа-комплекс, в том числе несколько саун и купели, где можно облиться ледяной водой. А вот цены на ски-пассы на курорте одни из самых высоких: со скидкой от 53 820 рублей за сезонный абонемент, один день обойдется еще дороже: 3 750 рублей. Трассы расположены на высоте до 2320 м над уровнем моря.

Лагонаки

Курорт находится в Адыгее. Здесь тоже есть лыжная трасса. Инструкторы советуют новичкам учиться стоять на лыжах именно здесь из-за пологого склона. Высота самой высокой горы плато Фишт – 2 867 метров. Подъемник стоит от 50 рублей за раз. Для любителей «лайтового» отдыха зимой есть экскурсии в пещеры, на водопады, термоисточники. На машине всего три часа езды из Краснодара, цены на однодневные туры в пределах 2000 рублей.

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