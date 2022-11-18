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1 час назад

В 2022 году благодаря речным круизам Чебоксары посетили 74 тысячи туристов

runews24.ru

Итоги навигации текущего года показали, что количество туристов, которые посетили столицу Чувашии, выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом.

В 2022 году Чебоксары посетили 74 тыс. туристов
Фото: runews24.rurunews24.ru

О росте числа туристов, которые побывали в Чебоксарах благодаря речным круизам, рассказал в своем Telegram-канале глава администрации города Денис Спирин.

«Впечатляющим результатом под финал года подтверждаем, что Чебоксары – это жемчужина речного туризма России», — написал он.

Результаты навигации текущего года показали, что число туристов по сравнению с 2021 годом выросло на 30% и составило 74 тысячи человек. По словам сити-менеджера, такие показатели подтверждают большой потенциал развития речного туризма в столице Чувашии.

Денис Спирин также рассказал о совместной с властями региона подготовке к форуму «Чувашия туристическая». Мероприятие запланировано на период с 25 ноября по 2 декабря.

Также на 30 ноября намечены две профильных сессии — «Большая Волга» и «Туристический потенциал городов». Предполагается участие предпринимателей, федеральных экспертов, представителей структур власти, а также сотрудников сферы речного туризма.

Спирин отметил необходимость получить обратную связь, наметить план для будущих работ в туристической отрасли и узнать о предпочтениях туристов.

«Приглашаем всех, кому интересна тема развития в Чебоксарах туризма и индустрии гостеприимства», — заявил глава администрации.

Отдых в России,Денис Спирин,
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