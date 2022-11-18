Размещение в отелях Санкт-Петербурга на Новый год подорожало на 26%

Самые популярные новогодние даты у туристов, бронирующих размещение в Санкт-Петербурге - 3-4 января. "В эти дни загрузка отелей по состоянию на 14 ноября в среднем достигает 40%, сообщил редакции TourDom.ru руководитель Hotel Advisors Сергей Данильченко. Спрос на 7-8 января пока заметно ниже".

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

При этом средняя стоимость проживания в отелях Санкт-Петербурга в новогодний период, по данным Travelline, составляет 7088 руб в сутки, что на 26٪ больше, чем год назад.

Наибольший интерес у туристов вызывают гостиницы уровня 3*. В некоторых из них места на новогодние даты уже разобраны.

Это подтверждают данные сервиса бронирования “Островок”. В обычные дни декабря для заказа доступны 328 трехзвездочных отелей Центрального района города, в праздничные с 1 по 4 января - 120.

"На данный момент номера на новогоднюю ночь и Рождество полностью заняты, - говорит руководитель гостиницы “Охтинская” 3* Игорь Богданов. - На остальные дни праздников темп бронирования достаточно неплохой, в принципе, как и в том году".