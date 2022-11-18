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3 часа назад

Туроператоры предлагают бронировать летние туры на юг России уже сейчас

runews24.ru

Туроператоры сообщили о старте продаж летних путевок. Забронировать туры на лето 2023 года можно уже сейчас, сообщает АТОР.

Туроператоры предлагают бронировать летние туры на юг России уже сейчас
Фото: runews24.rurunews24.ru

Туристам предлагают отправиться в Сочи, Анапу, Геленджик, Крым, а также в Абхазию. По словам экспертов АТОР, на данный момент выставлено 30-50% запланированных летних туров.

Стоит отметить, что стоимость путевок изменилась в сравнении с этим годом – произошло повышение на 5-20%. Цена на определенные путевки выросла в два раза, но некоторые гостиницы стараются держать цены на прежнем уровне.

Эксперты уточняют, что раннее бронирование поможет туристам сэкономить и приобрести летний тур по ценам 2022 года. Сейчас отели юга России предоставляют своим клиентам хорошие скидки: на краснодарских курорта скидка составит порядка 10-20%, в Абхазии – до 15%. В Крыму дисконт на некоторые категории номеров может дойти до 80%.

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