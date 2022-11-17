Чарские пески: как в Сибири появилась пустыня

В Каларском районе Забайкальского края находится одна из самых знаменитых аномалий на планете — Чарские пески. Это самая настоящая раскаленная пустыня, окруженная ледниками. Как она появилась и чем интересна, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Ellebedeva/commons.wikimedia.org Ellebedeva/commons.wikimedia.org

Урочище Чарские пески — это самая северная пустыня в мире, занимающая площадь около 9 на 5 километров. Несмотря на то, что находится она в Сибири, здесь можно увидеть самые настоящие песчаные дюны и барханы высотой до 30 метров. Правда, вместо верблюдов по пескам гуляют олени, а в оазисах растут не пальмы, а кедры и лиственницы. И все это — на фоне заснеженного горного хребта Кодара. Удивительный контраст!

Пески появляются буквально из ниоткуда: вот путешественники только что были в тайге и видели перед собой болота, как вдруг рельеф разительно меняется и взору открываются песчаные барханы. Здесь нет ни одного камня, только песок, причем песчинки не превышают размера в один миллиметр.

Откуда же взялось такое чудо в Сибири? Ученые склонны считать, что Чарские пески — это песчаные отложения у подножия древнего ледника, где много тысяч лет назад было подпрудное озеро. В межледниковый период водоем исчез, а затем вновь появился около 20-15 тысяч лет назад.