Краснодарский край с начала года принял более 16 млн туристов

Курорты Краснодарского края с начала года посетили более 16 млн туристов, несмотря на существующие авиационные ограничения. Об этом в ходе Сочинского культурно-инвестиционного форума сообщил временно исполняющий обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий в своем приветствии.

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"С начала года наш регион принял более 16 млн отдыхающих. Несмотря на режим закрытого неба, действующий с конца февраля, турпоток не только не снизился, но и на несколько процентов превосходит показатель прошлого года", - говорится в тексте приветствия, направленного участникам форума.

Как отметил врио министра, в текущем году качественно изменился состав гостей региона. "Мы стали больше принимать платежеспособных туристов, готовых платить за качественный отдых, жить в отелях высокой категории, активно пользоваться дополнительными услугами", - отметил Зарицкий.

В начале сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что с начала года и по итогам высокого курортного сезона регион посетили 12,8 млн туристов.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Временные ограничения в том числе распространяются на полеты в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара. Аэропорт Сочи работает в режиме логистического хаба.