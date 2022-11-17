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2 часа назад

Краснодарский край с начала года принял более 16 млн туристов

ТАСС

Курорты Краснодарского края с начала года посетили более 16 млн туристов, несмотря на существующие авиационные ограничения. Об этом в ходе Сочинского культурно-инвестиционного форума сообщил временно исполняющий обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий в своем приветствии.

Краснодарский край с начала года принял более 16 млн туристов
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

"С начала года наш регион принял более 16 млн отдыхающих. Несмотря на режим закрытого неба, действующий с конца февраля, турпоток не только не снизился, но и на несколько процентов превосходит показатель прошлого года", - говорится в тексте приветствия, направленного участникам форума.

Как отметил врио министра, в текущем году качественно изменился состав гостей региона. "Мы стали больше принимать платежеспособных туристов, готовых платить за качественный отдых, жить в отелях высокой категории, активно пользоваться дополнительными услугами", - отметил Зарицкий.

В начале сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что с начала года и по итогам высокого курортного сезона регион посетили 12,8 млн туристов.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Временные ограничения в том числе распространяются на полеты в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара. Аэропорт Сочи работает в режиме логистического хаба.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты. Туристический поток на курортах Кубани по итогам 2021 года практически достиг показателей рекордного 2019 года: край посетили около 17 млн человек. В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 17,3 млн туристов.

Отдых в России,Вениамин Кондратьев,
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