Зимние каникулы в «стране души»: как можно отметить Новый год в Абхазии

Новогодние праздники в теплой и гостеприимной Абхазии понравятся тем, кто жаждет отдохнуть душой. Любители снега – найдут его рядом со склонами гор, а почитатели моря и пальм – насладятся ими на Черноморском побережье. Местные жители признаются: туристов в Абхазии зимой так много, что «ни проехать ни пройти», а отели бронируют с октября. «ФедералПресс» выяснял, как можно провести зимние каникулы в «стране души» и в какую сумму это обойдется.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Как встречают Новый год в Абхазии

Видео дня

В Абхазию приезжают люди, которые хотят отдохнуть от выматывающей суеты большого мегаполиса, подышать соленым морским воздухом, пропитанным ароматами мандариновых и кипарисовых деревьев, а также насладиться лучами солнца и красивыми видами.

«Они просто хотят покой и тишину. Это, как правило, уже люди взрослые. Последние год-два к нам приезжают одни и те же туристы: с Москвы, с Петербурга, со Свердловской области. Три года подряд отмечает у нас Новый год семья из Ярославля», – рассказала «ФедералПресс» хозяйка отеля «Сказка» в Гагре Лиана.

По ее словам, гости отеля не хотят банкетов и помпезности, а праздник проводят так: сначала дружно готовят на кухне праздничный обед, затем сдвигают столы, накрывают их. Застолье сопровождается песнями под гитару, игрой в крокодила, просмотром салюта, купанием в бассейне с подогревом. Веселье продолжается до 7–8 утра.

По словам местных жителей, в Гагре в новогодние праздники «ни проехать ни пройти». Народу много примерно до 15 января.

Однако главная елка Абхазии находится в Сухуме. Там шумно и весело. Люди гуляют по центральным улицам и набережной Махаджиров, украшенным разноцветными гирляндами и световыми композициями.

Экскурсии

Кроме того, в Абхазии множество мест, которые стоит посетить. Например, отправиться по Золотому кольцу Абхазии. В экскурсию входят: посещение легендарного ресторана «Гагрипш», прогулка вдоль голубого озера Рица, визит в Юпшарский каньон, храм Симона Кананита и Новоафонский монастырь. Цена такого тура – 2,4 тыс. рублей. Также можно поехать в джип-тур до Гегского водопада. Он тоже включает в себя заезд на озеро Рица, в Гагру и в Юпшарский каньон. Эти экскурсии проводят для небольших групп. Туристов везут на внедорожниках. Примерная стоимость поездки составит – 2,5-2,8 тыс. рублей.

На перевал Пыв, который находится на высоте 2400 метров над уровнем моря, минеральный источник Ауадхара, где можно полюбоваться на горные цепи главного Кавказского хребта, также возят на джипах. Стоимость в разных туркомпаниях может отличаться, но примерно ее цена – 2,5 тыс. рублей.

Отправиться в город призрак Акармару, узнать тайну города-героя Ткуарчал, восхититься гигантским водопадом Великан, а также прогуляться по висячим мостам через горную реку Галидзга предлагают за 2,6 тыс. рублей.

Небольшая экскурсия по Сухуму обойдется вам в 900 рублей. Получить множество впечатлений от подъема к старинной крепости Анакопия в Новом Афоне, побывать в Новоафонском монастыре, а также зайти в келию апостола Симона Кананита и даже побывать в огромной пещере можно примерно за 1,5 тыс. рублей.

Во сколько обойдется жилье в Абхазии

Уже в октябре часть номеров в гостиницах забронировано к Новому году, заверяют местные владельцы отелей и советуют как можно раньше выбирать место остановки. Важно отметить, что цены в Абхазии на зимние каникулы не взлетают, а остаются такими же, как и летом.

Между тем не все гостевые дома в Абхазии принимают гостей в зимние праздники. Некоторые в этот сезон закрываются на ремонт. Туристическая компания «Добратур» по запросу «ФедералПресс» оперативно подобрала несколько вариантов размещения с семьи из 3 человек с ребенком в отелях Абхазии. Так, на 8 суток – с 31 декабря до 8 января – можно пожить за 18 тыс. рублей в мини-отеле «Абхазия». Однако питание в эту стоимость не включено. Комплексные завтраки для постояльцев готовят лишь летом.

Еще дешевле семейный отдых может обойтись в гостевом доме Анна Сария, который расположен у подножья горы Мамзышха, в 270 метрах от городского пляжа. Отдых там также без питания обойдется за 8 ночей в 14,4 тыс. рублей.

В современном отеле «Европа» за тот же период времени, но с трехразовым питанием и большим подогреваемым бассейном отдых семье обойдется в 75,2 тыс. рублей.

В Новом Афоне на 8 ночей семья может остановиться в гостинце «Грифон» за 31,2 тыс. рублей. В стоимость не включено питание. Также пара с ребенком может забронировать номер в Grand Afon Hotel. Он находится у подножия Анакопийской горы, напротив водопада, в шаговой доступности от Новоафонского монастыря. 8 ночей с трехразовым питанием там будут стоить 94 тыс. рублей

В Сухуме семья может снять номер в отеле Рица, который расположен в центре города. Вместе с завтраками за 8 дней проживание в нем обойдется в 48 тыс. рублей. Немного дороже, но зато вместе с трехразовым питанием обойдется отдых в тот же период в пансионате «Айтар». Там за жилье с 31 декабря по 8 января нужно будет заплатить 54,1 тыс. рублей.

Кроме того, путешественники могут найти недорогое жилье в Абхазии на сайте Tvil.ru. Там и вовсе представлены достаточно бюджетные варианты размещения. Так, в Гагре минимальная цена номера за сутки составит 988 рублей. В Сухуме отели предлагают номер от 1200 рублей в день, а в Новом Афоне можно снять номер от 1500 в день.

Кроме того, можно воспользоваться и авторскими турами. Так, местный гид, водитель и организатор мероприятий Мурат с 30 декабря по 3 января, а также с 4 по 8 января за 25 тыс. рублей обеспечит вас жильем, проведет по водопадам и заброшенным зданиям, познакомит с новогодней Абхазией. Также в стоимость включены завтраки, обеды, пикники и трансфер.

Что ожидать от погоды

Погода в Новый год может быть разная: солнечная, пасмурная, дождливая. Температура колеблется примерно от +8-10 °С до +22 °С.

Снег на морском побережье выпадает не каждый год и лежит не дольше пары суток. Любители снежной зимы могут доехать до озера Рица. Там, как уверяют местные, снега больше, чем в Москве и Петербурге. При этом само озеро зимой не замерзает. Общий пейзаж украшают заснеженные горные вершины на фоне вечнозеленого реликтового леса.

Зима в Абхазии – время спелых фруктов. К новому году полностью созревают местные мандарины, апельсины, лимоны, хурма, киви, фейхоа, которые можно приобрести на местных рынках.

Где поесть в Абхазии

В Абхазии множество кафе, ресторанов и столовых. Средний чек порядка 700-1000 рублей. Так, суп «харчо» вам обойдется в сумму от 250 до 350 рублей. Овощной салат также стоит порядка 300 рублей, однако порции в некоторых заведениях достаточно большие.

Бутылка неплохого вина обойтись может в 800 рублей.

Обязательно к посещению кафе у озера Рица с видом на водоем. Зимой веранда работает в обычном режиме. Также туристы любят легендарную «Брехаловку» в Сухуме. Это небольшая кофейня на набережной. Местные жители тут иногда сидят целыми днями, играя в домино и попивая кофе под крики чаек. Напиток стоит 100-200 рублей.

В Пицунде интересно кафе «Абаата», которое находится рядом с крепостью. Гиды советуют обязательного его посетить, чтобы почувствовать атмосферу, сохранившуюся с тех времен, когда город был элитным курортом.