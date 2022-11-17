Подготовлен список самых патриотичных туров по России

Вопрос развития военно-исторического туризма обсуждают на самом высоком уровне. Информацию сообщает mk.ru, отмечая, что Владимир Путин рекомендует заняться развитием туристических маршрутов и созданием патриотических туров по местам боевой славы России.
Распоряжение о составлении списка таких маршрутов уже передано Министерству культуры РФ и регионам страны.
Туристам же предлагается обратить внимание на Города воинской славы. Новый проект будет направлен на изучение истории в интерактивно-познавательном формате.
Среди исторических мест, которое стоит посетить, отмечают Бородино. Там находится большое количество музеев, а также проводятся интерактивные мероприятия. Например, каждую осень с помощью реконструкции проводится сражение двух армий.
Подобные представления можно будет увидеть на Ивановом Лугу, в Калининграде, в Пензе, а также в других городах России, на территории которых когда-то происходили военные действия.