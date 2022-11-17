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4 часа назад

Подготовлен список самых патриотичных туров и путешествий по городам России

runews24.ru

Вопрос развития военно-исторического туризма обсуждают на самом высоком уровне. Информацию сообщает mk.ru, отмечая, что Владимир Путин рекомендует заняться развитием туристических маршрутов и созданием патриотических туров по местам боевой славы России.

Подготовлен список самых патриотичных туров по России
Фото: runews24.rurunews24.ru

Распоряжение о составлении списка таких маршрутов уже передано Министерству культуры РФ и регионам страны.

Туристам же предлагается обратить внимание на Города воинской славы. Новый проект будет направлен на изучение истории в интерактивно-познавательном формате.

Среди исторических мест, которое стоит посетить, отмечают Бородино. Там находится большое количество музеев, а также проводятся интерактивные мероприятия. Например, каждую осень с помощью реконструкции проводится сражение двух армий.

Подобные представления можно будет увидеть на Ивановом Лугу, в Калининграде, в Пензе, а также в других городах России, на территории которых когда-то происходили военные действия.

Отдых в России,Владимир Путин,Минкультуры России,
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