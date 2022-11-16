Улететь от проблем: рекомендации для выбора актуальных направлений по России

Многие россияне, которые часто испытывают стресс, говорят, что снять его помогают путешествия. Куда можно поехать в пределах страны, рассказывает руководитель туроператора «Территория Байкал» и клуба уникальных путешествий «Моя Территория» Даниил Марышкин — специально для Daily Moscow.

Фото: Daily Moscow Daily Moscow

По данным опроса от РБК, ежедневный стресс испытывают 42% респондентов. Между тем психологи и медики говорят: выезд на природу хотя бы пару раз в год снижает риск сердечнососудистых заболеваний, развития депрессии, наращивает в мозгу количество нейронных связей и, как следствие, помогает справляться с большим и не всегда позитивным потоком информации.

Видео дня

Рассмотрим традиционно актуальные направления по России с точки зрения безопасности в текущих условиях, бюджета на поездку и, конечно, пожеланий туристов.

Байкал

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, Байкал — лидер в борьбе за звание «место для идеального отдыха».

На Байкал есть прямые авиарейсы из многих городов России. Кроме красот природы туристам там предлагают посетить так называемые «места силы». Например, остров Ольхон и расположенную на нем скалу Шаманку.

Шаманка — место практик на мысе Бурхан, где можно наблюдать за обрядами шаманов или участвовать в духовных практиках. По преданию, в горе живет дух острова Хан-Хутэ-Баабай. Он помогает напитываться энергиями, дарующими здоровье и ясность ума. Даниил Марышкин Руководитель туроператора «Территория Байкал» и клуба уникальных путешествий «Моя Территория»

В поисках внутренней гармонии стоит побывать также на севере Ольхона — на мысе Хобой.

На бурятской стороне Байкала мы возим гостей в Баргузинскую долину. Там в 2015 году буддийские ламы нашли на скале нерукотворный лик богини Янжимы. Она покровительствует материнству. Рядом со скалой выстроили дацан — храм богини. Туда стремятся попасть те, у кого не получается завести детей.

Из активностей летом туристам предлагают прогулки на яхтах и катерах, джипинг, сапбординг, поездки на квадроциклах и лошадях.

Зимой — катание по льду озера на коньках, лыжах, собачьих упряжках, лодках на воздушных подушках, поездки по берегу на джипах и снегоходах.

Если говорить об авторских турах вип-сегмента в группах или индивидуально, то цены начинаются от 115 тысяч рублей при поездке на 4 дня в группе из 8 человек. Разумеется, можно спланировать и более бюджетный вариант путешествия самостоятельно.

Алтай

Алтай тоже входит в топ мест для идеального отдыха россиян, по данным ВЦИОМ. На Алтай также можно найти прямые рейсы из многих городов страны.

Еще одно сходство с Байкалом — на Алтае тоже развит шаманизм и много мест силы. Наполниться ею можно, к примеру, в ущелье горных духов с замерзшим водопадом.

Стоит побывать на Телецком озере, которое местные жители называют Алтын-Кель — то есть Золотым озером. По легенде, на дне лежит самородок. Золото было у местного пастуха, безуспешно пытавшегося в голодный год выменять его на еду. В отчаянии мужчина бросил самородок в воду.

Авторские туры на новогодних выходных в мини-группах до 10 человек обойдутся примерно до 120 тыс. руб. на человека на 6 дней. Но подчеркиваю: посетить регион можно и более бюджетно, пожертвовав качеством отеля или сопровождением гида.

Камчатка

Камчатский регион видят идеальным местом отдыха 14% опрошенных специалистами ВЦИОМ. Советую обратить внимание не только на саму Камчатку, но и на расположенный рядом остров Сахалин, а также гряду Курильских островов.

Посмотреть Камчатку, Сахалин и Курилы в одном туре не получится. В каждый регион лучше планировать отдельную поездку.

Слишком большие масштабы, расстояния и количество мест, которые стоит посмотреть. Любоваться ими можно как с воды в круизах, так и в турах по земле. С корабля видны киты, можно ловить рыбу. Особая романтика круиза заряжает безмятежностью на долгие месяцы вперед. По суше же есть возможность взойти на вулканы, испытать бездорожье на джипах, насладиться видами с вертолета.

Отдельно хочу отметить горячие источники Камчатского региона, которые разнообразят и летние, и зимние путешествия.

Стоимость туров на Камчатку, Сахалин и Курилы зависит от программы, длительности путешествия, а также, его характера. Круизы, к примеру, обходятся дороже. В расчет берется и время года. Зимние поездки, как правило, выгоднее.

К примеру, февральский тур на Камчатку стоит примерно на 30% дешевле сентябрьского и обойдется примерно в 118 тысяч рублей на одного гостя в группе из 10 человек.

Северный Кавказ

Северный Кавказ в результатах опроса ВЦИОМ не фигурирует в числе мест, которые россияне видят идеальными для путешествий. Я полагаю, что этот край считают небезопасным, но подобное суждение ошибочно.

В октябре 2022 года команда «Территория Байкал» разведала Северный Кавказ на предмет туристической доступности и спокойствия и пришла к выводу, что Чеченская Республика — на сегодняшний день один из самых безопасных для туризма регионов в стране.

Рекомендую посетить не только Чечню, но и Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Дагестан. Там можно насладиться горами и серпантинами на них, местной едой, национальными легендами, песнями и танцами.

Цена путешествия в Дагестан, к примеру, начинается примерно от 50 тысяч рублей на человека при самостоятельной поездке, групповой вип-тур обойдется в 120-150 тысяч рублей (7-10 дней на одного человека в группе 8-10 человек, без перелета).