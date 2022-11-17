Власти Зеленоградска решили сделать въезд в центр города платным для туристов

Пресс-служба мэрии Зеленоградска Калининградской области сообщила о том, что совсем скоро въезд в центр города может стать платным. Но затронет это только туристов. Новые правила планируется запустить уже к началу нового туристического сезона. То есть, туристы на автомобилях смогут попасть в центр города только за деньги.

Как отметил глава города Сергей Кошевой, это делается для того, чтобы сделать воздух в городе чище и разгрузить дворы в центре города от автомобилей. Ведь совсем недавно на Железнодорожной сделали новый паркинг почти на 300 автомобилей, на Тургенева есть платная парковка за 100 рублей в день, рядом у супермаркета и ФОКа есть большие и при этом бесплатные стоянки. Но почему-то туристы предпочитают ездить по центру на машине и искать стоянки в ближайших дворах, что очень не нравится местным жителям, которые вынуждены дышать выхлопными газами.