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1 час назад

Экспертный совет признал Великий Устюг одним из самых красивых городов России

runews24.ru

Одним из самых красивых городов России признали Великий Устюг. Официальное решение озвучил экспертный совет.

Великий Устюг признан одним из самых красивых городов России
Фото: runews24.rurunews24.ru

Слова главы Великоустюгского района передает vologda-poisk.ru.

«18 ноября пройдет подписание соглашения о вступлении Великого Устюга в состав Ассоциации самых красивых деревень и городков Российской Федерации», — пишет Кузьмин.

Он также отметил, что в этот же день пройдет торжественное празднование вступления города в Ассоциацию.

Кузьмин считает, что данный статус будет привлекать туристов, а также повлияет на работу в районе, которая делает территории привлекательнее.

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