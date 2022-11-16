Великий Устюг признан одним из самых красивых городов России

Одним из самых красивых городов России признали Великий Устюг. Официальное решение озвучил экспертный совет.
Слова главы Великоустюгского района передает vologda-poisk.ru.
«18 ноября пройдет подписание соглашения о вступлении Великого Устюга в состав Ассоциации самых красивых деревень и городков Российской Федерации», — пишет Кузьмин.
Он также отметил, что в этот же день пройдет торжественное празднование вступления города в Ассоциацию.
Кузьмин считает, что данный статус будет привлекать туристов, а также повлияет на работу в районе, которая делает территории привлекательнее.