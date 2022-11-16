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40 минут назад

В отелях России в 2023 году может появиться стандарт «все включено»

В российских отелях в 2023 году могут внедрить стандарты на услуги «все включено» и «ультра все включено». Об этом рассказал исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

В отелях России может появиться стандарт «все включено»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Наш потребитель, в первую очередь, семейный, очень любит эту форму предоставления услуг», – пояснил эксперт.

Илья Уманский добавил, что базовая стоимость данного продукта дороже, но по факту в итоге оказывается дешевле для туристов, потому что уже включает в себя дополнительные услуги.

Отмечается, что большинство отелей, которые могут соответствовать стандарту «все включено», расположены в Краснодарском крае, Крыму, также они есть в Подмосковье и других регионах, пишет ТАСС.

Отдых в России,Российский союз туриндустрии,
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