В отелях России может появиться стандарт «все включено»

В российских отелях в 2023 году могут внедрить стандарты на услуги «все включено» и «ультра все включено». Об этом рассказал исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

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«Наш потребитель, в первую очередь, семейный, очень любит эту форму предоставления услуг», – пояснил эксперт.

Илья Уманский добавил, что базовая стоимость данного продукта дороже, но по факту в итоге оказывается дешевле для туристов, потому что уже включает в себя дополнительные услуги.