В отелях России может появиться стандарт «все включено»

В российских отелях в 2023 году могут внедрить стандарты на услуги «все включено» и «ультра все включено». Об этом рассказал исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
«Наш потребитель, в первую очередь, семейный, очень любит эту форму предоставления услуг», – пояснил эксперт.
Илья Уманский добавил, что базовая стоимость данного продукта дороже, но по факту в итоге оказывается дешевле для туристов, потому что уже включает в себя дополнительные услуги.
Отмечается, что большинство отелей, которые могут соответствовать стандарту «все включено», расположены в Краснодарском крае, Крыму, также они есть в Подмосковье и других регионах, пишет ТАСС.