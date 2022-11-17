Где можно погулять в Петербурге: интересные и красивые места

Северная столица является привлекательным городом для туристов. В частности, на днях эксперты «Туту.ру» назвали населенный пункт самым популярным направлением для путешествий на поезде на Новый год. Город привлекает туристов и в другие сезоны. Однако не только путешественники, но и жители Петербурга могут открыть для себя много интересных мест. «ФедералПресс» рассказывает, как можно провести время в городе.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Какие музеи посетить в Петербурге

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Хорошим вариантом является прогулка по музеям. Северная столица может предложить и уникальные музеи в привычном формате. Однако в городе есть и музеи под открытым небом, по которым можно погулять в хорошую погоду.

Одним из самых известных музеев в городе является Эрмитаж. Кроме известного Зимнего дворца, в комплекс входят здание главного штаба, старый Эрмитаж, дворец Меньшикова, малый Эрмитаж и эрмитажный театр.

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Внимание туристов часто привлекает Русский музей. Это крупнейший в мире музей русского искусства, уникальный архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Северной столицы.

В городе есть и музеи современного искусства, учреждения для детей, каждый сможет найти что-то интересное для себя. Практически весь центр города можно назвать музеем под открытым небом.

Как совместить посещение музеев и долгие прогулки в парках

Туристам и жителям города точно запомнятся прогулки по Пушкину, Павловску и Петергофу. В частности, Петергоф на протяжении 200 лет был парадной летней резиденцией императоров. Посмотреть на знаменитые фонтаны в парке съезжаются из разных стран. Кроме того, можно посетить и дворцы.

Павловский парк – это памятник ландшафтного искусства конца XVIII – начала XIX века. Вместе с Павловским дворцом составляет единый художественный дворцово-парковый ансамбль. Парк расположен по обоим берегам Славянки. Там также можно совместить долгую прогулку и посещение музеев.

Музей-заповедник «Царское Село», который находится в городе Пушкине, включен в список системообразующих организаций в сфере культуры. Гости могут посетить Екатерининский и Александровский дворцы и погулять в парках. Кроме того, в Царском селе находится лицей, где учился А.С. Пушкин.

Где погулять с детьми в Петербурге

В городе есть много развлечений, которые подойдут для семей с детьми. Например, можно отправиться в парк аттракционов «Диво остров». Режим работы парка зависит от погоды. Однако там есть множество развлечений для людей любого возраста. Можно покататься как на семейных, так и на экстремальных аттракционах.

Детям также могут быть интересны разные квесты, которые организуют в Летнем саду, в центре города, в Петропавловской крепости и так далее. Цены на сайтах организаторов начинаются от 500 рублей. Однако окончательная стоимость будет зависеть от того, сколько человек в группе.