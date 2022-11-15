Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
2 часа назад

Что можно увидеть в Гатчине за один день

runews24.ru

По какой-то причине туристы обделяют Гатчину своим вниманием, большей популярностью у гостей Петербурга пользуются Петергоф и Пушкин, а зря. В Гатчине тоже есть на что посмотреть.

Что можно увидеть в Гатчине за один день
Фото: runews24.rurunews24.ru

Начнем с того, что здесь находится Приоратский дворец (резиденция Мальтийского ордена), единственное в России здание, построенное по землебитной технологии.

А Гатчинский парк является одним из первых ландшафтных парков, появившихся в России. Павел I был так поражен сооружением в поместье принца Конде во Франции, что пожелал возвести в Гатчине нечто похожее. Так на острове Любви появился павильон Венеры.

Еще один интересный факт. В Гатчинском районе бьют настоящие гейзеры. Они находятся посреди леса. При этом живописно и завораживающе они выглядят в любой сезон. А зимой, застывшая на морозе вода приобретает причудливые формы, окрашивая «скульптуры» изо льда в невероятно нежный зеленый цвет.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители