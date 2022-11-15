Что можно увидеть в Гатчине за один день

По какой-то причине туристы обделяют Гатчину своим вниманием, большей популярностью у гостей Петербурга пользуются Петергоф и Пушкин, а зря. В Гатчине тоже есть на что посмотреть.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Начнем с того, что здесь находится Приоратский дворец (резиденция Мальтийского ордена), единственное в России здание, построенное по землебитной технологии.

А Гатчинский парк является одним из первых ландшафтных парков, появившихся в России. Павел I был так поражен сооружением в поместье принца Конде во Франции, что пожелал возвести в Гатчине нечто похожее. Так на острове Любви появился павильон Венеры.