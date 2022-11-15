Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
1 час назад

Определены самые дешевые авианаправления из Москвы на Новый год

Мослентаиещё 10

Самые дешевые авианаправления из Москвы на новогодние праздники определил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщает «Газета.Ru».

Определены самые дешевые авианаправления из Москвы на Новый год
Фото: МослентаМослента

«Жителям столицы выгоднее всего на новогодние праздники отправиться в Санкт-Петербург, средняя стоимость перелета в одну сторону составляет 3450 рублей на пассажира», — говорится в материалах сервиса.

Недорого из Москвы на самолете можно добраться также до Казани за 3850 рублей, билет до Чебоксар обойдется в 4200 рублей, в Самару — 4300, Саранск — 4600, Махачкалу — 4900 рублей. Авиапутешествие в Саратов в среднем будет стоить 4950 рублей, в Сочи — 5050 рублей и Киров — 5300 рублей в одну сторону.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители