Маршрут «Горная Кабардино-Балкария» благоустроят в 2023 году

«Маршрут „Горная Кабардино-Балкария“ - мы планируем, что он станет одним из этапов большого межрегионального маршрута „Кавказская тропа“, прорабатываемого Кавказ.РФ и проходящего „от моря до моря“. <> В следующем году будут разработаны архитектурные решения по благоустройству, и начнется поэтапная реализация проекта. Здесь, в частности, обустроят скамейки, знаки навигации, зоны досуга», — рассказал ТАСС заместитель министра курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Ислам Шаваев.