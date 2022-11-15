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1 час назад

Туристический маршрут «Горная Кабардино-Балкария» благоустроят в 2023 году

«Это Кавказ»иещё 1

В Кабардино-Балкарии благоустроят туристический маршрут по самым живописным местам в горнах региона. Работы на маршруте «Горная Кабардино-Балкария», протяженность которого составляет 283 км, проведут в следующем году.

Маршрут «Горная Кабардино-Балкария» благоустроят в 2023 году
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«Маршрут „Горная Кабардино-Балкария“ - мы планируем, что он станет одним из этапов большого межрегионального маршрута „Кавказская тропа“, прорабатываемого Кавказ.РФ и проходящего „от моря до моря“. <> В следующем году будут разработаны архитектурные решения по благоустройству, и начнется поэтапная реализация проекта. Здесь, в частности, обустроят скамейки, знаки навигации, зоны досуга», — рассказал ТАСС заместитель министра курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Ислам Шаваев.

Региональный внутренний маршрут «Горная Кабардино-Балкария» объединяет все горные ущелья республики и очень популярен у любителей внедорожных экспедиций. Кроме того, этот маршрут подходит для конных и пеших переходов. Его протяженность составляет 283 км, по пути следования есть гостиницы, кафе и рестораны.

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