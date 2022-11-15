Что такое органический сельский туризм и его главные фишки

С развитием в России органического сельского хозяйства новый виток получило и распространение агротуризма.

Фото: АГРОXXI АГРОXXI

Теперь туристы, увлеченные здоровым образом жизни и заботой об экологии, хотят не просто увидеть сельские пейзажи, но и окунуться в тему: получить необычные и полезные знания об органическом производстве и в итоге становятся приверженцами органической продукции.

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«АгриВолга»: в гости к коровам, овцам и козам

Углич, один из городов Золотого кольца, всегда привлекал туристов с точки зрения своей богатой истории, но теперь здесь появилось и еще одно интересное направление туризма: посещение органической фермы «Головино» сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга». В компании подхватили тренд чрезвычайной популярности агротуризма и тяги людей к земле, к природе. Любой желающий (индивидуальные туристы, семьи, группы) могут побывать на производстве органики и, конечно, продегустировать продукцию.

«Людям всегда было интересно бывать в сельскохозяйственных хозяйствах, и детям, и взрослым любопытно посмотреть, как содержат животных, как производят молоко или сыр. А органическое производство захватывает вдвойне, ведь у него и свои история и традиции, и свои принципы. Мы заметили, что туристы не просто хотят такого варианта отдыха, но и сами инициируют такой запрос», - рассказывает Сергей Ключников, коммерческий директор холдинга «АгриВолга».

В итоге холдинг заключил договор с четырьмя турагентствами Углича. Гиды прошли обучение и теперь ведут насыщенные экскурсии на ферме и могут ответить на любые вопросы гостей производства о нюансах органического сельского хозяйства.

Кстати, первыми на ферме «АгриВолги» побывали летом 2022 года пассажиры теплоходов круизной компании «ВодоходЪ».

«Интерес к агротуризму у круизных путешественников довольно высокий. Мы постоянно стремимся к тому, чтобы разнообразить классическую экскурсионную программу в городах по маршруту следования, и сельский туризм как раз относится к такой категории. «ВодоходЪ» на протяжении двух лет организовывает круизы с агротематикой, в 2021 году их было 2, а в 2022 году уже 4. Посещаем различные фермы, хозяйства, дегустируем органическую продукцию. Сельскохозяйственный холдинг «АгриВолга» мы включали во все круизы, в рамках которых был судозаход в Углич», - рассказывает начальник отдела по организации экскурсионного обслуживания компании «ВодоходЪ» Игорь Ясинский.

На ферме можно увидеть, как же работает органическое производство. Посетители очень любят бывать и в телятнике, где живут совсем еще малыши, и посмотреть на коров ярославской породы и джерси, и любоваться огромными ангусами, которые поражают своим мощным и грозным видом. Здесь можно увидеть и овец (породы дорсет, романовская и их помеси), и коз тоггенбургской породы. Животных можно и покормить специально подготовленными морковкой и капустой. Кстати, в целом «АгриВолга» имеет 20 животноводческих ферм, на которых выращивают около 3500 голов мясного крупного рогатого скота, около 2500 голов молочного скота и 6000 овец.

Посетители фермы с большим интересом узнают о нюансах органического хозяйства. И конечно, ажиотаж вызывает дегустация. Глаза разбегаются: ведь «АгриВолга» производит большой ассортимент мясной и молочной продукции под брендом «Углече Поле». Популярностью пользуются не только молоко и производные, но и, в том числе, угурт, а еще сыры из козьего молока (здесь делают, например, сыры Бюш-де-Шевр и Фромаж фре).

Агротуризм волонтерский, творческий и образовательный

Проект «История в Богимово» в Калужской области (производит молочную продукцию и сыры) изначально задумывался как социальный (создание реабилитационного центра для детей и восстановление усадьбы Богимово), но в ходе реализации появилось еще одно направление: органическое производство. Поэтому и агротуризм в компании тоже имеет социальную основу.

«Мы планировали создать школу органического сельского хозяйства, и это подразумевало под собой обучающий вид агротуризма. Думаю, в следующем году мы запустим это направление уже на постоянной основе», - рассказывает соучредитель компании «История в Богимово» Эльвира Гудова.

Компания также развивает и волонтерский сельский туризм.

«К нам приезжают и студенты, в том числе из Академий имени Тимирязева, Скрябина, и просто желающие, они могут поработать у нас, получая важные знания и навыки. Волонтеры помогают в несложных работах в саду и на ферме, ухаживают за деревьями, за животными. Это направление мы реализуем в рамках проекта Минсельхоза «Земляне», который как раз развивает волонтерское фермерское движение», - поясняет Эльвира Гудова.

В этом году здесь приняли более 50 волонтеров. В этом же направлении работает и основная социальная миссия компании – помогать детям, живущим в детских домах. Этим летом здесь приняли воспитанников одного из уральских детских домов с их наставником, и ребята включились в среду туристов-волонтеров.

«Дети раскрылись, им нравилась такая идея: отдыхать и одновременно получать полезные практические знания, это реальный реабилитационный процесс, с точки зрения личностного развития такого ребенка. Он ощущает собственную нужность и значимость, постигает новое, находит в себе новые таланты и способности», - говорит Эльвира Гудова.

Тут придумали и другой необычный вид агротуризма - творческий, или эстетический. Здесь проходят Богимовские чтения, поэтические и музыкальные вечера, а художники приезжают на пленэр, затем их работы выставляют на вернисажах. Туристов привлекают такие культурно насыщенные мероприятия: настоящее театральное представление, с картинной галереей, экскурсией и дегустацией органических молочных продуктов (изготовленных из молока коров породы джерси), а также мастер-классы (например, производство масла). Каждый участник погружения в тему органики получает значок «Путешествие со смыслом». Здесь принимают до 1000 человек ежегодно. Возможности размещения пока предусмотрены только для волонтеров, но, говорит Эльвира Гудова, этот вопрос планируется решить уже в следующем году, при поддержке полученного от Минсельхоза гранта.

Музеи каши и хлеба и органический фестиваль

Био-Хутор «Петровский» (Ростовская область) начал развивать агротуризм с 2021 года, получая постоянный запрос от туристических фирм. Гости узнают особенности разных зерновых культур и разбираются, почему органическая продукция лучше обычной. А еще можно забраться в кабины могучих тракторов и комбайнов, побывать в огромных амбарах, на производственных площадках, птицеферме. Изюминка экскурсии - ремесленный мастер-класс по выпечке хлеба. Туристы любят устраивать на экскурсиях по Био-Хутору фотосессии, приезжая сюда в нарядах в стиле прованс.

«Также мы планируем строительство музея. Областной отдел по туризму предложил нам создать Музей каши, мы расширили эту идею, появится еще и Музей хлеба», - рассказывает основатель и руководитель Био-Хутора «Петровский» Алексей Щепетьев.

В Био-Хуторе «Петровский» летом проводят фестиваль «Хутор-Фест», со следующего сезона он будет включен и в областной перечень туристических мероприятий.

«В этом году на площадке фестиваля у нас разместилось 42 больших палатки-дома, мы собрали более 1000 участников. Это и гастрофестиваль (на него приезжает очень много фермеров), и просто возможность отдохнуть: звездное небо, костер и песни под гитару. Мы планируем провести первый органический фестиваль в России», - говорит Алексей Щепетьев.

Плюсы и особенности органического туризма

Посещение органических производств имеет свою специфику, это вид агротуризма, обогащенный возможностью получить дополнительные знания. «Одна из самых главных задач для нас - популяризация органики, - подчеркивает Сергей Ключников. - Нам важно, чтобы как можно больше потребителей знали об органическом производстве и питании. И этой цели мы достигаем благодаря развитию туризма на органических фермах».

«Сегодня в любой сельской местности можно найти туристические предложения, термин «агротуризм» в моде, - считает Алексей Щепетьев. - Но мы, органики, производим чистую еду. И мы у себя на Био-Хуторе показываем, как производится органика, рассказываем об отличиях, объясняем риски, особенности технологий, рассказываем, как работают органические препараты, бактерии, для чего нужны энтомофаги, как специальные травы, ароматные и красиво цветущие, действуют как эфироносы и приманки для вредителей. Все это очень увлекает наших гостей, многие отмечают, что даже не знали или не задумывались ранее о таких нюансах».

«Наши гости на практике вживаются в эту тему, в итоге они становятся адептами и распространителями информации об органике, и это ценно», - подчеркивает Эльвира Гудова.