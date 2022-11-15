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31 минуту назад

Эксперт по туризму рассказал, где будут отдыхать россияне на Новый год

Вечерняя Москва

Большинство россиян будет путешествовать на новогодних праздниках внутри страны. Об этом рассказал эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин.

Эксперт по туризму рассказал, где будут отдыхать россияне на Новый год
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Самые часто посещаемые города в зимний период — это Сочи, Москва и Санкт-Петербург.

Что касается Подмосковья, то бронь в большинство гостиниц уже распределена.

Также он подметил, что, в сравнении с другими регионами, Подмосковье имеет ограниченную вместимость и уже вся бронь в отели на Новый год распределена.

Что касается отдыха за рубежом в новогодние дни, то россияне чаще всего выбирают Турцию, Египет, Таиланд и Вьетнам. В этих странах даже зимой положительная температура и есть возможность искупаться. Эксперт предупредил, что цены в декабре могут существенно вырасти, передает «Радио 1».

Ранее жители России расскзали, в каких городах хотели бы провести ближайший отпуск. Лидером оказался Санкт-Петербург. На втором месте у туристов — города Золотого кольца, передает издание argumenti.ru.

Наиболее популярными зарубежными направлениями для отдыха в предстоящие новогодние каникулы у россиян являются ОАЭ и Египет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

Отдых в России,Александр Бандурин,Финансовый университет,
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