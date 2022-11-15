Из Екатеринбурга в соседний город запустят ретропоезд

Из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустят ретропоезд. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Свердловскую железную дорогу (СвЖД, филиал РЖД).

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Туристический состав начнет курсировать между соседними городами 3 декабря. Уточняется, что по такому маршруту будет идти поезд на паровозной тяге «Уральский экспресс». В составе уникального поезда — вагоны, стилизованные под эпоху начала XX века.

«Поездку можно будет совместить с посещением сразу нескольких музеев: в столице Урала — Музея истории, науки и техники СвЖД, в Верхней Пышме — открытой железнодорожной экспозиции, а также музеев военной и автомобильной техники», — сообщила пресс-служба СвЖД.

Там уточнили, что продолжительность поездки в одну сторону составляет час и 25 минут. Поезд будет ходить по выходным.