Река Амур станет основой туристического маршрута Хабаровского края

В Хабаровском крае будет проложен туристический маршрут, основой которого станет река Амур. Также в его состав будут включены другие значимые природные, культурные, промышленные и другие объекты, которые заинтересуют туристов, сообщает корреспондент портала PROkhab.ru.

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В октябре текущего года в Хабаровском крае состоялась стратегическая сессия, в рамках которой ее участники, среди которых были местные представители туристической сферы, общественники и тревел-блогеры, занимались формированием той части национального туристического маршрута, которая проходит через Хабаровский край. Стать частью этого маршрута могут только крупные объекты, имеющие хорошую узнаваемость и современную инфраструктуру, в которые можно довольно легко добраться из Хабаровска.

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Основой туристического маршрута Хабаровского края станет река Амур, к которой будут прилагаться природные, культурные, промышленные и другие точки притяжения – базы отдыха, горнолыжные комплексы, национальные села, крупные предприятия, аквапарки и набережные.

Впрочем, для формирования полноценного туристического маршрута нужно строить новую и модернизировать существующую инфраструктуру. На эти цели в текущем году предусмотрено 366,3 миллионов рублей, из которых 236,7 миллионов рублей выделены из федерального бюджета. На данный момент на эти деньги уже построена подъездная дорога к туристическому комплексу «Воронеж», расположенному в северном пригороде Хабаровска, а к 1 декабря будет открыта дорога, ведущая к Центру водного туризма в Комсомольске-на-Амуре. В общей сложности в Хабаровском крае сейчас строятся 10 объектов туристической инфраструктуры. До 2028 года на эти цели будет выделено свыше 17 миллиардов рублей, из которых более 3,3 миллиардов рублей планируется потратить в текущем году. Для сравнения, это в 1,6 раза больше, чем было годом ранее.

Самым крупным из туристических объектов, строящихся сейчас в Хабаровском крае, является вторая очередь торгово-развлекательного центра «Броско Молл» в Хабаровске, в которой разместятся аквапарк, SPA-центр, гостиница на 152 номера и другие объекты, интересные туристам. Завершение этой стройки намечено на ноябрь 2023 года. Причем, краевые власти выделили инвестору этого масштабного проекта свыше 300 миллионов рублей, которые пошли на строительство систем водоснабжения, канализации и отопления. Также в Хабаровске планируется построить самую длинную в России речную набережную, которая протянется от яхт-клуба на стадионе имени Ленина до пляжа «Дельфин». Для этого к 2028 году планируется соединить центральную набережную имени адмирала Г.И. Невельского с дамбой Южного округа, на что потребуется порядка 2,5 миллиардов рублей.

Еще одним важнейшим туристическим объектом является спортивно-туристический комплекс «Хехцир», который расположен в южном пригороде Хабаровска и будет носить статус международного круглогодичного курорта мирового уровня. Уже сейчас готова концепция развития этого комплекса и согласована модель управления им. Кроме того, краевые власти занимаются оформлением под нужды «Хехцира» земельного участка площадью 360 гектаров, а параллельно ведется реконструкция самого комплекса. К слову, в рамках реализации этого проекта будут использованы те возможности, которые дает национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» — соглашение на этот счет было подписано в сентябре текущего года на полях Восточного экономического форума.