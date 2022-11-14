Ростов вошел в тройку популярных ж/д направлений на Новый год

Ростов-на-Дону стал одним из самых популярных направлений для путешествий по России на поезде в новогодние праздники. Аналитики популярного сервиса путешествий выяснили, что больше всего поездок в период с 29 декабря по 8 января запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом.

Фото: Don24.ru Don24.ru

Второе популярное направление – из Москвы в Ростов-на-Дону. Билет в одну сторону стоит чуть более 4300 рублей. Кстати, всего год назад это направление было на шестом месте по спросу. Замыкает тройку лидеров поездка на поезде из Москвы в Казань.