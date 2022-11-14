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1 час назад

Ростов вошел в тройку популярных ж/д направлений на новогодние праздники

Don24.ru

Ростов-на-Дону стал одним из самых популярных направлений для путешествий по России на поезде в новогодние праздники. Аналитики популярного сервиса путешествий выяснили, что больше всего поездок в период с 29 декабря по 8 января запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом.

Ростов вошел в тройку популярных ж/д направлений на Новый год
Фото: Don24.ruDon24.ru

Второе популярное направление – из Москвы в Ростов-на-Дону. Билет в одну сторону стоит чуть более 4300 рублей. Кстати, всего год назад это направление было на шестом месте по спросу. Замыкает тройку лидеров поездка на поезде из Москвы в Казань.

Также отмечается, что в топ-20 популярных маршрутов входит много южных направлений, востребованность которых резко выросла по сравнению с прошлым годом из-за закрытия аэропортов. Так, в этот рейтинг попали маршруты Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону и Ростов-на-Дону – Адлер.

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