Нижний Новгород вошел в топ-10 самых атмосферных осенних городов

Нижний Новгород вошел в топ-10 самых атмосферных городов для отдыха ноябре 2022 года. Об этом сообщается на сайте Tvil.ru.

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Столица Приволжья занимает шестое место. По статистике сервиса, в среднем отдыхающие бронируют жилье на три ночи и тратят на проживание около 3 740 рублей в сутки.

Лидирует в рейтинге туристических предпочтений Сочи. Так, около 14% всех бронирований принадлежит этому городу. На втором месте — Санкт-Петербург, в среднем отдыхающие остаются на 4 ночи, стоимость каждой составляет около 3 163 рублей. Тройку лидеров замыкает Москва. Там путешественники планируют провести в среднем три ночи по стоимости размещения в 3831 рубля в сутки.