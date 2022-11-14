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33 минуты назад

Нижний Новгород вошел в топ-10 самых атмосферных осенних городов

В городе N

Нижний Новгород вошел в топ-10 самых атмосферных городов для отдыха ноябре 2022 года. Об этом сообщается на сайте Tvil.ru.

Нижний Новгород вошел в топ-10 самых атмосферных осенних городов
Фото: В городе NВ городе N

Столица Приволжья занимает шестое место. По статистике сервиса, в среднем отдыхающие бронируют жилье на три ночи и тратят на проживание около 3 740 рублей в сутки.

Лидирует в рейтинге туристических предпочтений Сочи. Так, около 14% всех бронирований принадлежит этому городу. На втором месте — Санкт-Петербург, в среднем отдыхающие остаются на 4 ночи, стоимость каждой составляет около 3 163 рублей. Тройку лидеров замыкает Москва. Там путешественники планируют провести в среднем три ночи по стоимости размещения в 3831 рубля в сутки.

В десятку популярных направлений для осеннего отдыха также вошли Калининград (2586 р. / 4 ночи), Пятигорск (2276 р. / 5 ночей), Новосибирск (3740 р. / 3 ночи), Суздаль (7498 р. / 2 ночи), Ярославль (2843 р. / 2 ночи), Сортавала (4 278 р. / 2 ночи).

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