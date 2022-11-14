«Без слез не взглянуть»: россиянка о пляже в Крыму

Россиянка отдохнула в Крыму и описала состояние местного пляжа Алчак-Кая в городе Судак фразой «без слез не взглянуть». Своими впечатлениями туристка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор публикации сообщила, что впервые оказалась на этом крымском пляже семь лет назад. Тогда ее поразили чистое море и прекрасная природа.

«Все меняется, и вот в этом году мы пляж просто не узнали», — написала россиянка.

По словам поехавшей в Крым туристки, побережье усеяно мусором, в том числе сигаретными окурками, пакетами и шелухой от семечек. Блогер также пожаловалась, что неподалеку от пляжа протекает река Суук-Су, в которую, как отмечают местные жители, идут стоки из некоторых близлежащих отелей.

Также путешественница заявила, что раньше на пляже практически не было людей, однако сейчас там собирается большое количество отдыхающих. При этом на побережье отсутствует какая-либо инфраструктура.