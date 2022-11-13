Самые атмосферные отели-дворцы в России

Вообразить себя рыцарем или придворной дамой легко можно и в XXI веке, если правильно подобрать декорации. В некоторых старинных замках нашей страны сегодня располагаются отели, стены которых хранят дух прошлых эпох. Мы выбрали для вас пять самых атмосферных.

Фото: m24.ru m24.ru

Петровский путевой дворец. Москва

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Этот дворец был построен всего за три года по приказу Екатерины II. Тогда его называли Подъездным, так как монархам и приближенным к ним знатным особам нужно было прийти в себя после долгого пути из Петербурга в Москву, чтобы въехать в город при полном параде. В 1782 году были закончены последние декорационные работы, а в 1797-м здесь остановился Павел I перед собственной коронацией, и с тех пор все российские монархи проводили свою последнюю ночь без короны именно здесь. Остановиться можно в любом из 43 номеров, интерьеры поистине царские: натуральное дерево, позолота, богато украшенные люстры и тяжелые портьеры.

Сколько стоит: от 5 000 рублей в сутки.

Лангендорф. Калининградская область

Это роскошное имение расположено в поселке Сокольники Гвардейского района Калининградской области. Оно было построено на месте прусской крепости, которая еще в XII веке была передана пруссам Тевтонским орденом, а нынешнее здание было воздвигнуто в XIX веке и принадлежало дворянскому роду фон Пербандт. В советское время здесь хранили грузовую технику, а к сегодняшнему дню восстановили практически в первозданном виде. Интерьеры тоже повторяют облик зданий тех времен, также в отеле есть собственная яхтенная марина и спа-центр.

Сколько стоит: от 6 100 рублей в сутки за номер на двоих. Также сюда можно прийти на ознакомительную экскурсию, продолжительность – около часа, стоимость – 500 рублей, чай или кофе с десертом включены в стоимость. Есть дневные туры длительностью пять часов с включенным обедом или ужином, стоимость – 1 300 рублей с человека.

Дворец Талион. Санкт-Петербург

Этот современный клубный отель, от души декорированный антиквариатом, находится во Дворце Елисеевых в центре Санкт-Петербурга. Он был построен в 1755 году по приказу императрицы Елизаветы на пересечении Невского проспекта и набережной реки Мойки и изначально был деревянным. Дело в том, что в те годы шло строительство Зимнего дворца, и императрице нужен был временный дом. Спустя 11 лет в Петербурге вышел закон о запрете строительства деревянных домов, поэтому в 1768-м это сооружение снесли и на его месте возвели каменный особняк в стиле классицизм, который сегодня и занимает отель. Стены этого дворца видели множество знаменитых гостей: в XVIII веке здесь бывали Радищев и Фонвизин, в XIX – Достоевский и Тургенев, в XX – Ахматова и Маяковский, а также именно здесь в 1923 году Александр Грин читал конечную версию "Алых парусов".

Сколько стоит: от 8 000 рублей в сутки за номер на двоих.

Замок Шереметева. Марий Эл

Этот замок в стиле поздней неоготики расположен в поселке Юрино Республики Марий Эл. Добраться сюда можно по Кировской трассе из Нижнего Новгорода. В 1812 году внучатый племянник графа Шереметева купил село Юрино и начал здесь строительство большого поместья. Собственно, замок строить начали в 1874 году, и занимались этим уже его сыновья и внуки, а закончилось строительство в 1915-м. Интерьеры некоторых комнат сохранились в первозданном виде, например кабинет генерала Скобелева с богатой коллекцией оружия, зал в персидском стиле, мраморный мозаичный пол с арабской росписью, винтовые лестницы, а также дубовая комната и картинная галерея. Сами номера не особенно впечатляют и больше напоминают советский пансионат, чем покои знатных особ, но гости обычно не жалуются, так как все остальное вполне в духе эпохи. В замке необязательно ночевать, сюда можно приехать просто на экскурсию, но есть и ночные туры, которые проводятся только для постояльцев.

Сколько стоит: от 1 350 рублей в сутки за номер на двоих.

"Нессельбек". Калининград

Отель "Нессельбек", в отличие от предыдущих, – новодел, он был построен в 2010 году, однако стиль выдержан настолько правдоподобно, что не включить его в подборку было бы несправедливо. Замок построен по всем канонам зодчества эпохи рыцарей Тевтонского ордена, мебель и другие предметы интерьера и декора полностью воспроизводят стиль эпохи: цветные витражи, барельефы, расписные стулья и кровати с балдахином, а также коллекция рыцарских доспехов и оружия. На территории есть Музей средневековых пыток и собственная пивоварня, в отеле регулярно проводятся рыцарские турниры, а чтобы окончательно проникнуться атмосферой, можно заказать трансфер на карете.