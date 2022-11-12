Авиарейсы в Дагестан появятся для кузбассовцев

Жители Кемеровской области смогут летать в Махачкалу прямым рейсом уже в следующем году.
Выполнять субсидированные рейсы из Новокузнецка будет авиакомпания Nordwind. Их запуск начнется с 1 мая 2023 года.
По словам заместителя гендиректора авиакомпании Антона Маттиса, вылеты будут осуществляться дважды в неделю. Представитель компании уверен, что направление станет действительно востребованным.
– Мы видели в этом году, [что востребованы] Крым и Дагестан. Это и сподвигло нас, чтобы предложить здесь, в Кузбассе, прямой перелет, – цитирует Маттиса и