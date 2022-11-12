Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
2 часа назад

Авиарейсы в Дагестан появятся для кузбассовцев

Vse42.ru

Жители Кемеровской области смогут летать в Махачкалу прямым рейсом уже в следующем году.

Авиарейсы в Дагестан появятся для кузбассовцев
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Выполнять субсидированные рейсы из Новокузнецка будет авиакомпания Nordwind. Их запуск начнется с 1 мая 2023 года.

По словам заместителя гендиректора авиакомпании Антона Маттиса, вылеты будут осуществляться дважды в неделю. Представитель компании уверен, что направление станет действительно востребованным.

– Мы видели в этом году, [что востребованы] Крым и Дагестан. Это и сподвигло нас, чтобы предложить здесь, в Кузбассе, прямой перелет, – цитирует Маттиса и

Антон Маттис,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители