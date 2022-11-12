В России впервые появился удаленный багажный терминал аэропорта

Аэропорт Новокузнецка им. Б. В. Волынова открыл на популярном горнолыжном комплексе "Шерегеш" на юге Кузбасса единственный в России удаленный багажный терминал, передает корреспондент ТАСС. Теперь прилетающим гостям не нужно самостоятельно везти снаряжение и крупногабаритный багаж 180 км от аэропорта, они могут сдать и получить его на курорте.

"Впервые в истории России появился выносной терминал прямо в "Шерегеше". Вы можете купить с билетом в аэропорту отправления трансфер с доставкой вас сюда комфортабельными автобусами со сдачей и получением багажа прямо на территории курорта. Сейчас даже гостиницы продумывают вариант, что они смогут из этого багажного центра, если им передать талончик, доставить вам багаж прямо в гостиницу", - сказал журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев .

По словам директора новокузнецкого аэропорта Кирилла Ермакова, примерно каждый второй пассажир аэровокзала везет крупногабаритный багаж. Для пассажиров авиакомпании Nordwind - базового перевозчика аэропорта Новокузнецк - услуга по выдаче и приему снаряжения и сумок через терминал в "Шерегеше" доступна при бронировании билетов. Пассажиры рейсов других авиаперевозчиков могут оформить новую услугу при прилете в кассе аэропорта и перед вылетом, оформив багаж в удаленном багажном терминале.

Собственный аэропорт рядом с "Шерегешем" планируется построить только в 2025 году. Сейчас отдыхающие прилетают в ближайший к курорту аэропорт в Новокузнецке, а затем добираются до горнолыжного комплекса на электричке, автобусах или такси, что в период снегопадов может занимать до трех часов. Кроме того, с прошлого года на фоне активного роста турпотока в "Шерегеше", который два года подряд превышает 2 млн человек, число обслуживаемых в новокузнецком аэропорту авиарейсов увеличилось почти вдвое. Из-за этого возникли трудности с выдачей багажа, задержки и очереди.