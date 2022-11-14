На "Шерегеше" открыли освещенную трассу для вечернего катания

Первая освещенная трасса для вечернего катания в темное время суток открылась в субботу на популярном горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе. В планах установить освещение и на других горнолыжных склонах, сообщил на открытии губернатор региона Сергей Цивилев.

Фото: ТАСС ТАСС

"Это только первый шаг, надеюсь, в дальнейшем будут освещены все трассы в "Шерегеше". Благодарю всех, кто работает здесь, людей, у которых горят глаза, которые своим трудом меняют Кузбасс и всю нашу страну к лучшему. Приходится много преодолевать, особенно сейчас, в условиях санкций, ограничений. Но наши ребята - проектировщики, строители, все специалисты - справляются со всеми трудностями", - сказал Цивилев.

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Общая протяженность освещенного участка трассы составляет 1,4 км. Также подсвечена канатная дорога "Запад", которая поднимает горнолыжников на вершину склона. Планируется, что время катания увеличится примерно на четыре часа в день. Ранее подъемники здесь останавливались около 18:00, когда на улице темнело. В планах на 2023 год спроектировать освещение одной из трасс в секторе "А" протяженностью около 1,5 км и начать строительство новых трасс с подъемниками в секторе "Ф", где ведется реализация крупнейшего в России проекта по комплексному развитию территории. Застройщик возводит около 600 тыс. кв. м недвижимости, в числе которой апарт-комплексы, кафе, рестораны, магазины и другая туристическая инфраструктура.

Общая сумма привлеченных частных инвестиций в развитие "Шерегеша" на сегодня составляет порядка 150 млрд рублей. За счет бюджетных средств, в том числе полученных регионом из федерального бюджета по программе социально-экономического развития Кузбасса, строится сопутствующая инфраструктура, в том числе новые дороги, сети водоснабжения, очистные сооружения.

"Мы создаем максимально привлекательные условия, сюда зашли серьезные, мощные инвесторы, каждый уже приступил к строительству и каждый год у нас будут появляться новые гостиницы, подъемники, инфраструктура. Результатом нашей совместной работы станет комплексное развитие курорта высочайшего класса", - подчеркнул губернатор Кузбасса.

Первые в России

Кузбасский курорт "Шерегеш" с 11 ноября первым в России открыл новый горнолыжный сезон. Этой зимой там будут работать больше 20 канатных дорог и свыше 90 отелей и гостевых домов на 4,3 тыс. мест. Для жителей Кузбасса действует запущенная по инициативе главы региона программа лояльности, которая позволяет получать денежный кешбэк размером до 20% от стоимости покупки на объектах курорта при оплате картой платежной системы "Мир".

"По программе лояльности работают уже 18 объектов, в том числе отели, бары, канатные дороги и подъемники. В начале сезона будут подключены еще порядка 10 объектов, среди них также три гостиницы, подбрасывающая канатная дорога к сектору "А", сеть прокатов снаряжения", - пояснили ТАСС в министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса.