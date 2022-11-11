На горнолыжном курорте "Эльбрус" 19 ноября откроется зимний сезон

НАЛЬЧИК, 11 ноября. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Эльбрус" откроет зимний сезон 2022-2023 годов 19 ноября при условии соответствующей погоды, рассказали в пятницу ТАСС в пресс-службе единого института развития Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ".

"Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии готов открыть сезон в субботу, 19 ноября. В первые дни горнолыжного года гости смогут кататься по самой высокогорной трассе страны Гарабаши - Мир", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в Кавказ.РФ, благодаря оснежению и низким температурам курорт сможет открыть сезон 2022-2023 раньше, чем в прошлом году. Так, в прошлом году горнолыжная зима стартовала только 4 декабря, а трассы ниже станции Мир были открыты 19 декабря.

В этом году на старте будет доступна только одна трасса, поэтому на курорте будет действовать выгодный тариф "Промо". Кроме того, с первого дня начнут работать сезонные абонементы - персональные ски-пассы, кататься по которым можно весь зимний сезон без ограничений.

Ранее в пятницу в пресс-службе правительства Кузбасса ТАСС сообщили, что популярный сибирский курорт "Шерегеш" на юге Кемеровской области первым в России с 11 ноября открыл новый горнолыжный сезон. Трассы, подъемники и другая туристическая инфраструктура на курорте уже готовы и принимают первых гостей.