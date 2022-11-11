Кринж-вечеринка, мяукающие монашки и еще 7 идей для ваших выходных

Покажите это тому, кто говорит, что в Казани нечего делать. В эти выходные идем на кринж-вечеринку, смотрим на Лапенко в гневе, слушаем звуки фьордов и узнаём, почему мяукали французские монашки.

Фото: Казанский Портал Казанский Портал

Пятница

Видео дня

Психологический триллер «По-мужски»

Вас ждут удивительные 106 минут: Лапенко будет не шутить, а страдать. Его герой — суперуспешный мужчина, идеальную жизнь которого сломал один случай. Пьяный сосед при всех ударил жену Лапенко, а он не ответил.

Чтобы смыть позор, ему придется разбудить в себе настоящего мужика и что-то сделать.

Где: кинотеатры Казани

Когда: с 10 ноября

Вход: от 200 рублей

Кринж-вечеринка в Werk

В эту ночь будут ставить «стыдное» — то, что обычно попадает в хит-парады «Русского радио». Расслабьтесь, танцуйте и не стесняйтесь.

Где: Werk (Габдуллы Тукая, 115, к6)

Когда: 11 ноября, пт, с 22:00

Вход: 400 рублей, 18+

Суббота

Снежное шоу Славы Полунина

Театр Камала на пару дней уступит сцену снежному шоу Славы Полунина. В программе — легальное безумие, возвращение в детство и живые спецэффекты. Будьте готовы к тому, что вас накроют паутиной или закидают бумажными снежками.

Где: театр Камала

Когда: сб — 14:00 и 18:00, вс — 14:00 и 18:00

Вход: от 1 200 рублей

Премьера спектакля «Сахарная яма»

«Угол» продолжает хулиганить. Театр создал экспериментальный спектакль «Сахарная яма», состоящий из двух форм:

первая — выставка, во время которой актеры станут ее экспонатами;

вторая — аудиовизуальная подборка, составленная из фрагментов «Марфушиной радости» Владимира Сорокина и «Ямы» Александра Куприна.

И чуть не забыли сказать главное: это спектакль о журналисте, который наблюдает за наивной Марфой и ее глубоко верующей семьей.

Где: «Угол» (Парижской Коммуны, 25/39)

Когда: сб — 18:00, вс — 19:00

Вход: 400 рублей, 18+

Концерт МакSим

МакSим приедет в Казань, чтобы вернуть вам ваш 2007-й. Приходите забирать. Место получения: концертный зал «Корстона».

Где: «Корстон»

Когда: 12 ноября, сб, 20:00

Вход: от 3 000 рублей

Концерт «Звуки фьордов»

В МХТ «Ща» дадут немного скандинавского волшебства. Тут вживую исполнят норвежскую, шведскую и исландскую музыку.

Где: МХТ «Ща» (Щапова, 26д)

Когда: 12 ноября, сб, 21:00

Вход: свободный, 18+

Воскресенье

Лекция «Психические эпидемии и истерии»

Почему в Средние века во Франции мяукали монашки, что такое икотка, кликушество и какое отношение ко всему этому имел Бехтерев? Узнаете, если придете на лекцию психолога Анастасии Егоровой.

Где: Нацбиблиотека (Пушкина, 86)

Когда: 13 ноября, вс, 16:00

Вход: 100 рублей

Супергеройский боевик «Черный Адам»

Самый добрый громила Голливуда — Дуэйн «Скала» Джонсон — пытается быть злым. В свежем кинокомиксе DC он играет Черного Адама — суперзлодея, отсидевшего 5 000 лет в тюрьме. Теперь он вышел на свободу вершить правосудие.

Где: кинотеатры Казани

Когда: с 3 ноября