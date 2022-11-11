Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+19° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
3 часа назад

Пять причин побывать в одном районе Петербурга: видео

Диана Товсепова

Санкт-Петербург по праву занимает место одного из самых красивых и интересных городов страны. Величественная архитектура, европейская размеренность жизни и богатая история, восходящая к Российской империи сплелись в одном городе, ставшем северной столицей страны.

Петербург соединяет 35 островов, семь из которых занимает Петроградский район, который жители ласково зовут Петроградкой. Район считается престижным, гармоничным и вдохновляющим, и все местные жители отмечают, что каждому туристу стоит здесь побывать.

Петроградка обязательна к посещению по нескольким причинам: здесь есть и уникальная архитектура, и модные бутики, и "сокровища". Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.

Куда сходить в Санкт-Петербурге, если вы там уже все видели

Ранее мы писали о том, как актриса сравнила жизнь в Москве и Санкт-Петербурге.

Отдых в России,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители