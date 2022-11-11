Пять причин побывать в одном районе Петербурга: видео

Санкт-Петербург по праву занимает место одного из самых красивых и интересных городов страны. Величественная архитектура, европейская размеренность жизни и богатая история, восходящая к Российской империи сплелись в одном городе, ставшем северной столицей страны.

Петербург соединяет 35 островов, семь из которых занимает Петроградский район, который жители ласково зовут Петроградкой. Район считается престижным, гармоничным и вдохновляющим, и все местные жители отмечают, что каждому туристу стоит здесь побывать.

Петроградка обязательна к посещению по нескольким причинам: здесь есть и уникальная архитектура, и модные бутики, и "сокровища". Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.