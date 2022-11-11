Поезд Деда Мороза 12 декабря прибудет в Пензу

На железнодорожный вокзал Пенза-1 12 декабря прибудет поезд Деда Мороза. Об этом сообщили в региональном минкульте.В министерстве отметили, что прибытие запланировано на 16:30, отправление — на 20:30.

Фото: Пенза-Обзор Пенза-Обзор

В столице Сурского края посетителей вокзала ждет анимационная программа у поезда Деда Мороза. У пензенцев будет возможность посещения передвижной резиденции (по заранее приобретенным билетам).