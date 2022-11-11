Поезд Деда Мороза 12 декабря прибудет в Пензу

На железнодорожный вокзал Пенза-1 12 декабря прибудет поезд Деда Мороза. Об этом сообщили в региональном минкульте.В министерстве отметили, что прибытие запланировано на 16:30, отправление — на 20:30.
В столице Сурского края посетителей вокзала ждет анимационная программа у поезда Деда Мороза. У пензенцев будет возможность посещения передвижной резиденции (по заранее приобретенным билетам).
Также будут работать сувенирная лавка и кафе. Праздничная программа на вокзале начнется за 20 минут до прибытия поезда.Более подробная информация размещена здесь.