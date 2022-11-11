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1 час назад

Поезд Деда Мороза 12 декабря прибудет в Пензу

Пенза-Обзор

На железнодорожный вокзал Пенза-1 12 декабря прибудет поезд Деда Мороза. Об этом сообщили в региональном минкульте.В министерстве отметили, что прибытие запланировано на 16:30, отправление — на 20:30.

Поезд Деда Мороза 12 декабря прибудет в Пензу
Фото: Пенза-ОбзорПенза-Обзор

В столице Сурского края посетителей вокзала ждет анимационная программа у поезда Деда Мороза. У пензенцев будет возможность посещения передвижной резиденции (по заранее приобретенным билетам).

Также будут работать сувенирная лавка и кафе. Праздничная программа на вокзале начнется за 20 минут до прибытия поезда.Более подробная информация размещена здесь.

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